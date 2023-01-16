Запорожье. РФ усиливает группировку на отдельных направлениях, но это не наступление — ВСУ

Российские оккупанты усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Таврийской группировки войск Евгений Ерин.

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По его словам, в направлении Запорожья противник сосредоточен на укреплении своих позиций, создании инженерных заграждений и минных полей.

Он отметил, что россияне также усиляют группировку на отдельных направлениях, однако нельзя сказать, что они готовы к массированному наступлению.

"Мы в любом случае оцениваем ситуацию и готовимся к любому развитию событий, и к активности врага в том числе", — заявил Ерин.

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Дмитро Гриниченко

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