Запорожье. РФ усиливает группировку на отдельных направлениях, но это не наступление — ВСУ
Российские оккупанты усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Таврийской группировки войск Евгений Ерин.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в направлении Запорожья противник сосредоточен на укреплении своих позиций, создании инженерных заграждений и минных полей.
Он отметил, что россияне также усиляют группировку на отдельных направлениях, однако нельзя сказать, что они готовы к массированному наступлению.
"Мы в любом случае оцениваем ситуацию и готовимся к любому развитию событий, и к активности врага в том числе", — заявил Ерин.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net рассказал, что РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако Буданов не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают, что если россиянам удастся полностью захватить Донбасс, то они пойдут на Запорожье.
- ГУР: Главная задача России — удержать сухопутный коридор в Крым, но ВСУ его простреливают.
Читайте также: Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть раненые и разрушения
Комментарии