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Запорожье. РФ усиливает группировку на отдельных направлениях, но это не наступление — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 14:27
Запорожье. РФ усиливает группировку на отдельных направлениях, но это не наступление — ВСУ - Фото
Техника оккупантов (Фото: EPA)

Российские оккупанты усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Таврийской группировки войск Евгений Ерин.

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По его словам, в направлении Запорожья противник сосредоточен на укреплении своих позиций, создании инженерных заграждений и минных полей.

Он отметил, что россияне также усиляют группировку на отдельных направлениях, однако нельзя сказать, что они готовы к массированному наступлению.

"Мы в любом случае оцениваем ситуацию и готовимся к любому развитию событий, и к активности врага в том числе", — заявил Ерин.

Читайте также: Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть раненые и разрушения 

Дмитро Гриниченко
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война запорожская область Запорожье евгений ерин
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