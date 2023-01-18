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Марьинка превратилась в сплошные руины: видео уничтоженного войной города видео

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 23:47
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После многих месяцев интенсивных боевых действий Марьинка Донецкой области превратилась в сплошные руины. Появилось видео с дрона, на котором запечатлен разрушенный войной город.

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Марьинка и окрестности – одна из самых горячих точек на фронте. Оккупанты систематически обстреливают населенный пункт и ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

В Марьинке до полномасштабной войны жили порядка 9000 человек. В ноябре украинские правоохранители сообщили, что эвакуировали 100% гражданского населения из прифронтового города.

  • По данным ГУР, Путин поставил перед Герасимовым задачу захватить всю Донецкую область до марта.
  • Сегодня Зеленский заявил, что фиксируется увеличение количества обстрелов на фронте и попыток россиян наступать.

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Оксана Житнюк
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Донецкая область война Донбасс Марьинка
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