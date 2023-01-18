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Зеленский: Фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток россиян наступать видео

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 22:32
Видео: Офис президента
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Ситуация на фронте остается сложной, постепенно фиксируется увеличение количества обстрелов и попыток россиян вести наступательные действия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских воинов, которые держат позиции, и отдельно отметил 68-ю отдельную егерскую бригаду и 36-ю отдельную бригаду морской пехоты "за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе".

Также Зеленский выразил благодарность подразделениям ГУР МО "за действия, которые уменьшают шансы оккупантов".

Комментируя планы Канады передать Украине еще 200 бронеавтомобилей, Зеленский сказал, что это "очень вовремя и весомо". Он подчеркнул, что Украина и союзники сейчас готовятся к попытке России усилить удары, и "ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными".

"Знаю, что в ближайшее время будут новые и действительно нужные шаги в поддержку нашей обороны. Сделаем все, чтобы таких шагов было столько, сколько необходимо для поражения террористов", – сказал Зеленский.

  • По данным CNN и Politico, США в ближайшие дни объявят об одном из крупнейших пакетов помощи ВСУ: без танков, но с БТР Stryker и "крылатыми бомбами" GLSDB, которые можно запускать установками HIMARS и M270.

Читайте также: Зеленский призвал мир ускорить помощь: Предоставление ПВО должно опередить новые атаки РФ

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война бровары
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