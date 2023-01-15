Британская разведка назвала повышение возраста призыва в РФ возможной заменой мобилизации

Британская военная разведка считает, что повышение призывного возраста в России с 27 до 30 лет может рассматриваться путинским режимом как альтернатива новой волне мобилизации. Об этом говорится в ежедневной сводке, которую Министерство обороны Великобритании опубликовало в Twitter.

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Российский диктатор Владимир Путин в конце декабря заявил о необходимости поэтапно увеличить возраст призыва россиян с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва повысить до 30 лет.

12 января председатель комитета нелегитимной Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывать в армию в России к 30 годам начнут уже этой весной, а поэтапно будут повышать только нижнюю возрастную планку.

Британская разведка предполагает, что подобными заявлениями российские чиновники изучают настроения в обществе.

"Существует реальная вероятность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для воинской повинности может увеличить количество личного состава, готового к войне в Украине, и будет выглядеть менее тревожным для населения, чем объявление еще одного раунда непопулярного процесса "долевой мобилизации"", – объяснили в Минобороны Великобритании.

Сейчас у РФ предельный возраст призыва – 27 лет.

В конце лета 2022 года Путин издал указ, в котором численность армии с 1 января 2023 года должна составлять 1 миллион 150 тысяч военнослужащих. Ранее это количество было на уровне 1 млн человек.

Украинская военная разведка на прошлой неделе заявила, что руководство России в ближайшие дни может объявить о мобилизации еще 500 000 человек.

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Андрій Водяний

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