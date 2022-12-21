UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин одобрил увеличение численности армии России и повышение возраста службы

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 15:45
Путин одобрил увеличение численности армии России и повышение возраста службы - Фото
Сергей Шойгу (скриншот)

Глава военного ведомства страны-оккупанта России Сергей Шойгу "предложил" нарастить численность военнослужащих, а также повысить возраст призыва срочников в армию. Об этом он сказал на коллегии МО РФ, где его предложения одобрил выступавший там же российский диктатор Владимир Путин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

После долгой речи, которая почти полностью состояла из пропагандистских штампов против Украины и ее союзников, он заявил, что "нужно":

— поэтапно довести возраст призыва россиян с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва повысить до 30 лет;
— довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, из которых 695 000 должны будут составлять контрактники.

  • Сейчас в РФ предельный возраст призыва – 27 лет.
  • В конце лета 2022 года Путин издал указ, в котором численность армии с 1 января 2023 года должна составлять 1 млн 150 000 военнослужащих. Ранее это число было на уровне 1 млн человек.
  • Завтра, 22 декабря, число уничтоженных российских оккупантов в Украине, вероятно, перевалит за отметку 100 000 человек.

Читайте также: ГУР об указе Путина увеличить армию: Это вряд ли им поможет – желающих воевать все меньше

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России оккупанты вс рф сергей шойгу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 