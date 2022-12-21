Путин одобрил увеличение численности армии России и повышение возраста службы

Глава военного ведомства страны-оккупанта России Сергей Шойгу "предложил" нарастить численность военнослужащих, а также повысить возраст призыва срочников в армию. Об этом он сказал на коллегии МО РФ, где его предложения одобрил выступавший там же российский диктатор Владимир Путин.

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После долгой речи, которая почти полностью состояла из пропагандистских штампов против Украины и ее союзников, он заявил, что "нужно":

— поэтапно довести возраст призыва россиян с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва повысить до 30 лет;

— довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, из которых 695 000 должны будут составлять контрактники.

Сейчас в РФ предельный возраст призыва – 27 лет.

В конце лета 2022 года Путин издал указ, в котором численность армии с 1 января 2023 года должна составлять 1 млн 150 000 военнослужащих. Ранее это число было на уровне 1 млн человек.

Завтра, 22 декабря, число уничтоженных российских оккупантов в Украине, вероятно, перевалит за отметку 100 000 человек.

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Євген Пилипенко

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