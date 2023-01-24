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Испания может отремонтировать свои танки Leopard для Украины за месяц – El Mundo

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 14:33
Испания может отремонтировать свои танки Leopard для Украины за месяц – El Mundo - Фото
Испанские танки Leopard 2 (скриншот)

Испания, которая в начале лета 2022 года якобы была готова дать Украине около 40 танков Leopard, но затем передумала, сославшись на их "неудовлетворительное состояние", может отремонтировать и модернизировать эти машины "за месяц". Об этом пишет местная газета El Mundo со ссылкой на свои источники.

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Эти десятки танков находятся на складском хранении в Сарагосе около 11 лет. Издание пишет, что план переоборудовать их в машины для инженерного подразделения армии не был реализован из-за нехватки бюджета, но хранят их по правилам консервации бронетехники.

В августе прошлого года в Мадриде повторили, что их нельзя отправить в Украину, поскольку танки находятся "в абсолютно плачевном состоянии".

Хотя министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил на прошлой неделе, что поставка Leopard "не обсуждается", стратегия Мадрида теперь, пишет издание, заключается в том, чтобы вести переговоры "сдержанно" и "принимать решение, когда все будут единодушны".

"Испания всегда будет действовать так, как она делает сейчас, – в координации с остальными союзными странами", – пообещала глава Минобороны Испании Маргарита Роблес.

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15 февраля состоится министерская встреча НАТО, где, как ожидается, может быть принято решение о согласованном союзниками предоставлении Украине танков.

"Но время работает против Зеленского. К месяцу, который потребовался бы Испании для подготовки "Леопардов", нужно добавить время, необходимое для обучения военных: как минимум нужны командир, наводчик и механик-водитель, а время обучения может длиться до трех месяцев. Помимо танков, для формирования бронетанковой части нужны саперные машины и другие материалы", – пишут в статье.

Испания имеет возможность обучать украинских солдат на "Леопардах", например, в Латвии, где шесть испанских танков входят в миссию НАТО. Однако 23 января Роблес сказала, что Украина это пока не запрашивала.

Євген Пилипенко
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война испания танк военная помощь Leopard
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