Испания может отремонтировать свои танки Leopard для Украины за месяц – El Mundo

Испания, которая в начале лета 2022 года якобы была готова дать Украине около 40 танков Leopard, но затем передумала, сославшись на их "неудовлетворительное состояние", может отремонтировать и модернизировать эти машины "за месяц". Об этом пишет местная газета El Mundo со ссылкой на свои источники.

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Эти десятки танков находятся на складском хранении в Сарагосе около 11 лет. Издание пишет, что план переоборудовать их в машины для инженерного подразделения армии не был реализован из-за нехватки бюджета, но хранят их по правилам консервации бронетехники.

В августе прошлого года в Мадриде повторили, что их нельзя отправить в Украину, поскольку танки находятся "в абсолютно плачевном состоянии".

Хотя министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил на прошлой неделе, что поставка Leopard "не обсуждается", стратегия Мадрида теперь, пишет издание, заключается в том, чтобы вести переговоры "сдержанно" и "принимать решение, когда все будут единодушны".

"Испания всегда будет действовать так, как она делает сейчас, – в координации с остальными союзными странами", – пообещала глава Минобороны Испании Маргарита Роблес.

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15 февраля состоится министерская встреча НАТО, где, как ожидается, может быть принято решение о согласованном союзниками предоставлении Украине танков.

"Но время работает против Зеленского. К месяцу, который потребовался бы Испании для подготовки "Леопардов", нужно добавить время, необходимое для обучения военных: как минимум нужны командир, наводчик и механик-водитель, а время обучения может длиться до трех месяцев. Помимо танков, для формирования бронетанковой части нужны саперные машины и другие материалы", – пишут в статье.

Испания имеет возможность обучать украинских солдат на "Леопардах", например, в Латвии, где шесть испанских танков входят в миссию НАТО. Однако 23 января Роблес сказала, что Украина это пока не запрашивала.

24 января 2023 года Польша запросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

Также 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".

Євген Пилипенко

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