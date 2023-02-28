Военные вооруженных сил Канады и Польши в партнерстве обучали военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять боевыми танками Leopard. Соответствующее видео опубликовали в Twitter канадские военные.

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"Канадские вооруженные силы в партнерстве с польскими вооруженными силами обучали новобранцев-украинцев основам танка Leopard в западной Польше", – говорится в описании к видео.

В сюжете показана работа на тренажере Leopard, загрузка боеприпасов в пушку танка, а также тренировки на реальном Leopard 2.

24 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Есть видео. Также Польша скоро передаст Украине танки PT-91.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.

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Наталія Медведєва

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