Военные вооруженных сил Канады и Польши в партнерстве обучали военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять боевыми танками Leopard. Соответствующее видео опубликовали в Twitter канадские военные.
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"Канадские вооруженные силы в партнерстве с польскими вооруженными силами обучали новобранцев-украинцев основам танка Leopard в западной Польше", – говорится в описании к видео.
В сюжете показана работа на тренажере Leopard, загрузка боеприпасов в пушку танка, а также тренировки на реальном Leopard 2.
- 24 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Есть видео. Также Польша скоро передаст Украине танки PT-91.
- Ранее Моравецкий заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.
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