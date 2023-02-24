Сегодня, 24 февраля, в Украину прибыли первые танки Leopard 2A4 от Польши. Министр обороны Алексей Резников поделился впечатлением о них. Соответствующее видео появилось в интернете.

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На видео Резников вылезает из танка и его спрашивают, какие первые впечатления.

Министр обороны ответил по-польски:

"Przepraszam, ale gdzie jest droga do Moskwy?", – что означает "Простите, где тут дорога на Москву?"

Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что его страна передала первые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину. Также Польша вскоре передаст Украине танки PT-91.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.

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Наталія Медведєва

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