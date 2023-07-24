Іспанія відправила до України чотири танки Leopard, бронемашини М113, боєприпаси – фото

Вранці 24 липня в Україну з Іспанії вирушили танки Leopard, бронеавтомобілі, машини швидкої допомоги, вантажівки та різні види боєприпасів. Про це повідомляє Міноборони Іспанії.

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Як зазначається, чотири Leopard 2A4 вилетіли з Сантандера до Польщі.

З порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами, яке прямує в Україну.

До цього пакета допомоги увійшли десять бронеавтомобілів М113 (три з них для Держприкордонслужби), десять вантажівок (з яких п'ять будуть передані Держприкордонслужбі та п'ять – Збройним Силам), один багатоцільовий броньований автомобіль (для Держприкордонслужби), три цивільні автомобілі швидкої допомоги та один броньований автомобіль швидкої допомоги, а також один броньований цивільний автомобіль швидкої допомоги (для Держприкордонслужби).

Очікується, що допомога Іспанії з цього пакета буде доставлена до України на початку серпня.

23 квітня 2023 року глава Міноборони Іспанії повідомила про відправлення в Україну першої партії із шести танків Leopard 2.

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