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Іспанія відправила до України чотири танки Leopard, бронемашини М113, боєприпаси – фото

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 19:57
Іспанія відправила до України чотири танки Leopard, бронемашини М113, боєприпаси – фото - Фото
Фото: Міноборони Іспанії

Вранці 24 липня в Україну з Іспанії вирушили танки Leopard, бронеавтомобілі, машини швидкої допомоги, вантажівки та різні види боєприпасів. Про це повідомляє Міноборони Іспанії.

Як зазначається, чотири Leopard 2A4 вилетіли з Сантандера до Польщі.

З порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами, яке прямує в Україну.

До цього пакета допомоги увійшли десять бронеавтомобілів М113 (три з них для Держприкордонслужби), десять вантажівок (з яких п'ять будуть передані Держприкордонслужбі та п'ять – Збройним Силам), один багатоцільовий броньований автомобіль (для Держприкордонслужби), три цивільні автомобілі швидкої допомоги та один броньований автомобіль швидкої допомоги, а також один броньований цивільний автомобіль швидкої допомоги (для Держприкордонслужби).

Очікується, що допомога Іспанії з цього пакета буде доставлена до України на початку серпня.

Іспанія відправила до України чотири танки Leopard, бронемашини М113, боєприпаси – фото

Іспанія відправила до України чотири танки Leopard, бронемашини М113, боєприпаси – фото

Іспанія відправила до України чотири танки Leopard, бронемашини М113, боєприпаси – фото

Іспанія відправила до України чотири танки Leopard, бронемашини М113, боєприпаси – фото
  • 23 квітня 2023 року глава Міноборони Іспанії повідомила про відправлення в Україну першої партії із шести танків Leopard 2.

Дивіться також: У Міноборони показали, як ЗСУ навчаються на танках Leopard 2A4 в Іспанії

Наталія Медведєва
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війнавійськова допомогаіспаніяLeopard 2
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