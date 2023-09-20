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Броньовики, пускові установки та зенітні ракети. Іспанія надає нову допомогу Україні

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 16:48
Броньовики, пускові установки та зенітні ракети. Іспанія надає нову допомогу Україні - Фото
Маргарита Роблес (Фото: ЕРА)

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Про це вона оголосила за результатами засідання у форматі "Рамштайн".

Пакет містить бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети, військові вантажівки, санітарні машини та надувні човни. Кількість техніки та її найменування у Міноборони країни не назвали.

Також Іспанія відправила в Україну польовий госпіталь, обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.

Про те, як пройшло 15-те засідання "Рамштайну" читайте у матеріалі LIGA.net.

  • 24 липня Іспанія відправила в Україну чотири танки Leopard, бронеавтомобілі, машини швидкої допомоги, вантажівки та різні види боєприпасів.

Читайте також: Der Spiegel: Україна відмовилася від бракованих німецьких танків Leopard. Це вже другий випадок

Мілана Головань
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