Броньовики, пускові установки та зенітні ракети. Іспанія надає нову допомогу Україні
Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Про це вона оголосила за результатами засідання у форматі "Рамштайн".
Пакет містить бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети, військові вантажівки, санітарні машини та надувні човни. Кількість техніки та її найменування у Міноборони країни не назвали.
Також Іспанія відправила в Україну польовий госпіталь, обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.
Про те, як пройшло 15-те засідання "Рамштайну" читайте у матеріалі LIGA.net.
- 24 липня Іспанія відправила в Україну чотири танки Leopard, бронеавтомобілі, машини швидкої допомоги, вантажівки та різні види боєприпасів.
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