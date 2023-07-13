Іспанія подарує прикордонній службі мобільний госпіталь та бронеавтомобілі для евакуації поранених

Іспанія готує до передання Держприкордонслужбі України мобільний шпиталь та автомобілі для евакуації поранених. Про це повідомляє ДПСУ.

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Під час відеозустріч керівництва ДПСУ та міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес було озвучено, що мобільний госпіталь від міноборони Іспанії найближчим часом прибуде до України.

Як повідомляє ДПСУ, українські медики зараз перебувають на іспанській авіабазі в Сарагосі, де навчаються розгортати та експлуатувати мобільний госпіталь. На навчаннях їх відвідувала міністр Роблес та члени гуманітарної католицької місії.

Окрім мобільного шпиталю прикордонники отримають медичні автомобілі, у тому числі броньовані, які дозволять евакуювати поранених із зони бойових дій.

На відеозустрічі також були присутні представники католицької місії, яка супроводжуватиме на лікування до Іспанії групу поранених прикордонників.

23 квітня 2023 року Роблес повідомила про відправлення в Україну шести танків Leopard 2 .

25 травня міністр оборони Іспанії анонсував передання Україні ще чотирьох танків Leopard 2 та партію машин піхоти.

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