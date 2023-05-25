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Іспанія передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 – глава Міноборони

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 23:40
Іспанія передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 – глава Міноборони - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: Вікіпедія)

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала передання Україні ще чотирьох танків Leopard 2 і партію машин піхоти. Про це вона повідомила під час засідання у форматі "Рамштайн" 25 травня.

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"Роблес поінформувала про поточний стан іспанських постачань, вказавши серед іншого майбутнє постачання ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії машин піхоти M-113 TOA", – розповіли в іспанському Міноборони.

У відомстві додали, що міністерка також відзначила значний прогрес у навчанні українських військових на території Іспанії, де наразі пройшли підготовку близько 1500 бійців ЗСУ.

  • 15 березня 2023 року, за підсумками "Рамштайну-10", Роблес заявила, що Іспанія передасть ще чотири танки Leopard 2 на додачу до шести, обіцяних раніше.
  • 29 березня видання El Pais написало, що танки відправлять до України "одразу після Великодніх свят".
  • 23 квітня глава Міноборони повідомила про відправлення в Україну першої партії з шести танків Leopard 2.

Дивіться також: У Міноборони показали, як ЗСУ опановують танки Leopard 2A4 в Іспанії

Олег Васьків
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війнаіспаніятанкиLeopard 2
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