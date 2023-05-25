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Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 – глава Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 23:40
Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 – глава Минобороны - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: Википедия)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2 и партию машин пехоты. Об этом она сообщила на заседании в формате "Рамштайн" 25 мая.

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"Роблес проинформировала о текущем состоянии испанских поставок, указав, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии машин пехоты M-113 TOA", – рассказали в испанском Минобороны.

В ведомстве добавили, что министр также отметила значительный прогресс в обучении украинских военных на территории Испании, где прошли подготовку около 1500 бойцов ВСУ.

  • 15 марта 2023 года, по итогам "Рамштайна-10", Роблес заявила, что Испания передаст еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести, обещанным ранее.
  • 29 марта издание El Pais написало, что танки отправят в Украину "сразу после Пасхальных праздников".
  • 23 апреля глава Минобороны сообщила об отправке в Украину первой партии из шести танков Leopard 2.

Смотрите также: В Минобороны показали, как ВСУ овладевают танками Leopard 2A4 в Испании

Олег Васькив
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войнаиспаниятанкиLeopard 2
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