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Испания передаст Украине первые танки Leopard 2A4 после праздников – El Pais

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 11:43
Испания передаст Украине первые танки Leopard 2A4 после праздников – El Pais - Фото
Leopard 2A4 (Фото: ЕРА)

Испания планирует передать Украине первые шесть обещанных танков Leopard 2A4 сразу после пасхальных праздников. Об этом сообщило местное издание El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.

В этом году Пасху христиане будут праздновать 16 апреля, а верующие западного обряда – 9 апреля. На какую из этих двух дат следует ориентироваться в вопросе передачи танков Украине, журналисты не отметили.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заверяла, что Мадрид передаст Украине танки Leopard 2 "весной".

Пока танки уже отремонтировали на заводе в Севилье, на этой неделе они примут участие в учениях по стрельбе на полигоне Серро Муриано в Кордове, сообщили изданию собеседники в правительственных кругах.

  • 25 января 2023 года издание El Pais опубликовало материал, в котором говорилось, что Испания планирует присоединиться к танковому альянсу с Leopard 2 для Украины.
  • 23 февраля премьер Испании Педро Санчес анонсировал передачу Украине десяти танков Leopard и добавил, что его страна научит ВСУ использовать их.

Смотрите также: В Минобороны показали, как ВСУ овладевают танками Leopard 2A4 в Испании

Мілана Головань
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