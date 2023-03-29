Испания передаст Украине первые танки Leopard 2A4 после праздников – El Pais

Испания планирует передать Украине первые шесть обещанных танков Leopard 2A4 сразу после пасхальных праздников. Об этом сообщило местное издание El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.

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В этом году Пасху христиане будут праздновать 16 апреля, а верующие западного обряда – 9 апреля. На какую из этих двух дат следует ориентироваться в вопросе передачи танков Украине, журналисты не отметили.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заверяла, что Мадрид передаст Украине танки Leopard 2 "весной".

Пока танки уже отремонтировали на заводе в Севилье, на этой неделе они примут участие в учениях по стрельбе на полигоне Серро Муриано в Кордове, сообщили изданию собеседники в правительственных кругах.

25 января 2023 года издание El Pais опубликовало материал, в котором говорилось, что Испания планирует присоединиться к танковому альянсу с Leopard 2 для Украины.

23 февраля премьер Испании Педро Санчес анонсировал передачу Украине десяти танков Leopard и добавил, что его страна научит ВСУ использовать их.

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Мілана Головань

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