Испания подарит погранслужбе мобильный госпиталь и бронеавтомобили для эвакуации раненых

Испания готовит к передаче Госпогранслужбе Украины мобильный госпиталь и автомобили для эвакуации раненых. Об этом сообщает ГПСУ.

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Во время видеовстречи руководства ГПСУ и министра обороны Испании Маргариты Роблес было озвучено, что мобильный госпиталь от минобороны Испании в ближайшее время прибудет в Украину.

Как сообщает ГПСУ, украинские медики сейчас находятся на испанской авиабазе в Сарагосе, где учатся разворачивать и эксплуатировать мобильный госпиталь. На учениях их посещала министр Роблес и члены гуманитарной католической миссии.

Помимо мобильного госпиталя пограничники получат медицинские автомобили, в том числе бронированные, которые позволят эвакуировать раненых из зоны боевых действий.

На видеовстрече также присутствовали представители католической миссии, которая будет сопровождать на лечение в Испанию группу раненых пограничников.

23 апреля 2023 года Роблес сообщила об отправке в Украину шести танков Leopard 2.

25 мая министр обороны Испании анонсировал передачу Украине еще четырех танков Leopard 2 и партию машин пехоты.

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