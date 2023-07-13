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Испания подарит погранслужбе мобильный госпиталь и бронеавтомобили для эвакуации раненых

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 16:27
Испания подарит погранслужбе мобильный госпиталь и бронеавтомобили для эвакуации раненых - Фото
Фото - ГПСУ

Испания готовит к передаче Госпогранслужбе Украины мобильный госпиталь и автомобили для эвакуации раненых. Об этом сообщает ГПСУ.

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Во время видеовстречи руководства ГПСУ и министра обороны Испании Маргариты Роблес было озвучено, что мобильный госпиталь от минобороны Испании в ближайшее время прибудет в Украину. 

Как сообщает ГПСУ, украинские медики сейчас находятся на испанской авиабазе в Сарагосе, где учатся разворачивать и эксплуатировать мобильный госпиталь. На учениях их посещала министр Роблес и члены гуманитарной католической миссии.  

Помимо мобильного госпиталя пограничники получат медицинские автомобили, в том числе бронированные, которые позволят эвакуировать раненых из зоны боевых действий.

На видеовстрече также присутствовали представители католической миссии, которая будет сопровождать на лечение в Испанию группу раненых пограничников.

Сергей Бережной
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