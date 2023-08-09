Новий пакет військової допомоги від Німеччини: пускові установки Patriot, всюдиходи, розвіддрони
Уряд канцлера ФРН Олафа Шольца показав публічну частину чергового пакету військової допомоги Україні, який уже передано Силам оборони. Він містить пускові установки Patriot, гусеничні всюдиходи, розвідувальні безпілотники та інше.
У новому пакеті допомоги від 9 серпня 2023 року:
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вже було 18);
- дві пускові установки Patriot;
- 6526 димових 155-мм боєприпасів (раніше вже було 5936);
- матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- п'ять машин прикордонної охорони (раніше вже було 177);
- чотири розвідувальні дрони VECTOR (раніше вже було 84);
- 1163 біноклі (раніше вже було 125);
- 20 000 захисних окулярів (раніше вже було 600);
- шість автопоїздів 8x8 HX81 та шість напівпричепів (раніше: 32/27);
- два автонавантажувачі 8x6 з одним рулоном контейнерів (раніше: 4/20);
- 100 кулеметів MG5;
- 40 000 аптечок (раніше: 260 000).
У розділі "Що готується до надання/у процесі надання":
- матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
– 80 000 захисних окулярів.
- Наприкінці липня 2023 року в Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, взявши за приклад Великобританію та Францію.
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