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Новий пакет військової допомоги від Німеччини: пускові установки Patriot, всюдиходи, розвіддрони

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 18:41
Новий пакет військової допомоги від Німеччини: пускові установки Patriot, всюдиходи, розвіддрони - Фото
ЗРК Patriot (Фото: АрмияInform)

Уряд канцлера ФРН Олафа Шольца показав публічну частину чергового пакету військової допомоги Україні, який уже передано Силам оборони. Він містить пускові установки Patriot, гусеничні всюдиходи, розвідувальні безпілотники та інше.

У новому пакеті допомоги від 9 серпня 2023 року:

- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вже було 18);

- дві пускові установки Patriot;

- 6526 димових 155-мм боєприпасів (раніше вже було 5936);

- матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

- п'ять машин прикордонної охорони (раніше вже було 177);

- чотири розвідувальні дрони VECTOR (раніше вже було 84);

- 1163 біноклі (раніше вже було 125);

- 20 000 захисних окулярів (раніше вже було 600);

- шість автопоїздів 8x8 HX81 та шість напівпричепів (раніше: 32/27);

- два автонавантажувачі 8x6 з одним рулоном контейнерів (раніше: 4/20);

- 100 кулеметів MG5;

- 40 000 аптечок (раніше: 260 000).

У розділі "Що готується до надання/у процесі надання":

- матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

– 80 000 захисних окулярів.

  • Наприкінці липня 2023 року в Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus, взявши за приклад Великобританію та Францію.

Читайте також: Пісторіус проти надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus: не бачить "термінової необхідності"

Наталія Медведєва
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війнаНімеччинавійськова допомогаPatriot
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