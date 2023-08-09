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Новый пакет военной помощи от Германии: пусковые установки Patriot, вездеходы, разведдроны

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 18:41
Новый пакет военной помощи от Германии: пусковые установки Patriot, вездеходы, разведдроны - Фото
ЗРК Patriot (Фото: АрмияInform)

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца показало публичную часть очередного пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает пусковые установки Patriot, гусеничные вездеходы, разведывательные беспилотники и другое.

В новом пакете помощи от 9 августа 2023 года:

- 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее уже было 18);

- две пусковые установки Patriot;

- 6526 дымовых 155-мм боеприпасов (ранее уже было 5936);

- материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- пять машин пограничной охраны (ранее уже было 177);

- четыре разведывательных дрона VECTOR (ранее уже было 84);

- 1163 бинокля (ранее уже было 125);

- 20 000 защитных очков (ранее уже было 600);

- шесть автопоездов 8x8 HX81 и шесть полуприцепов (ранее: 32/27);

- два автопогрузчика 8x6 с одним рулоном контейнеров (ранее: 4/20);

- 100 пулеметов MG5;

- 40 000 аптечек (ранее: 260 000).

В разделе "Что готовится к передаче/в процессе передачи":

- материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- 80 000 защитных очков.

  • В конце июля 2023 года в Германии несколько политиков призвали  правительство поставить Украине ракеты Taurus, взяв в пример Великобританию и Францию.

Читайте также: Писториус против передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus: не видит "срочной необходимости"

Наталья Медведева
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