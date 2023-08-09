Новый пакет военной помощи от Германии: пусковые установки Patriot, вездеходы, разведдроны
Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца показало публичную часть очередного пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает пусковые установки Patriot, гусеничные вездеходы, разведывательные беспилотники и другое.
В новом пакете помощи от 9 августа 2023 года:
- 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее уже было 18);
- две пусковые установки Patriot;
- 6526 дымовых 155-мм боеприпасов (ранее уже было 5936);
- материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- пять машин пограничной охраны (ранее уже было 177);
- четыре разведывательных дрона VECTOR (ранее уже было 84);
- 1163 бинокля (ранее уже было 125);
- 20 000 защитных очков (ранее уже было 600);
- шесть автопоездов 8x8 HX81 и шесть полуприцепов (ранее: 32/27);
- два автопогрузчика 8x6 с одним рулоном контейнеров (ранее: 4/20);
- 100 пулеметов MG5;
- 40 000 аптечек (ранее: 260 000).
В разделе "Что готовится к передаче/в процессе передачи":
- материал для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 80 000 защитных очков.
- В конце июля 2023 года в Германии несколько политиков призвали правительство поставить Украине ракеты Taurus, взяв в пример Великобританию и Францию.
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