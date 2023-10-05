Кулеба: В Україні буде більше ППО, у Зеленського є конкретні домовленості на саміті

За результатами візиту президента Володимира Зеленського на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії Україна отримає більше систем протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який зараз також перебуває в іспанському місті Гранада.

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Він наголосив, що на цьому саміті рішення ухвалюються у двосторонньому форматі й Зеленський вже провів низку зустрічей з лідерами інших держав.

"Безумовно, на тлі трагедії, яка відбулась у Куп’янську (в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. – Ред.), чергової терористичної атаки та загибелі наших громадян, ключова тема – це ППО, зенітки, важкі системи, антидронова зброя, засоби радіотехнічної боротьби. Тобто все те, що дозволить нам запобігати подібним трагедіям", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що ця тема була ключовою й у Зеленського є "конкретні домовленості".

"Я зараз не можу їх називати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади", – сказав Кулеба.

27 вересня Шмигаль заявив, що до зими ППО України буде посилена і до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".

30 вересня Зеленський розповів, що триває робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.

Вчора Зеленський анонсував "певні рішення" партнерів для посилення української ППО.

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