Кулеба: В Украине будет больше ПВО, у Зеленского есть конкретные договоренности на саммите

По результатам визита президента Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Испании Украина получит больше систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сейчас также находится в испанском городе Гранада.

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Он отметил, что на этом саммите решения принимаются в двустороннем формате, и Зеленский уже провел ряд встреч с лидерами других государств.

"Безусловно, на фоне трагедии, которая произошла в Купянске (селе Гроза Купянского района Харьковской области, – ред.), очередной террористической атаки и гибели наших граждан, ключевая тема – это ПВО. ПВО, зенитки, тяжелые системы, антидроновоя оружие, средства радиотехнической борьбы. То есть все то, что позволит нам предотвращать подобные трагедии", – сказал Кулеба.

Он отметил, что эта тема была ключевой, и у Зеленского есть "конкретные договоренности".

"Я сейчас не могу их озвучивать, но больше таких систем будет в Украине по результатам визита президента в Гранаду", – сказал Кулеба.

27 сентября Шмыгаль заявил, что к зиме ПВО Украины будет усилена, и к отопительному сезону страна готовит такие проекты защиты, "которые никто в мире до сих пор не делал".

30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.

Вчера Зеленский анонсировал "определенные решения" партнеров по усилению украинского ПВО.

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