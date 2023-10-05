Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по продуктовому магазину в селе Гроза в Харьковской области. По данным главы государства, сейчас известно о 49 погибших.

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"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт. Купянский район в Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о более чем 48 погибших", – написал он.

На данный момент из-под завалов достали тела 48 погибших, среди них мальчик шести лет, добавили в Харьковской ОВА.

Пострадавшим оказывается помощь. На месте спасатели разбирают завалы.

В администрации уточнили, что в результате ракетного удара по селу уничтожены кафе и магазин. Помимо 48 погибших известно о том, что ранены шесть человек, в том числе ребенок.

ДОПОЛНЕНО в 16:00. В Офисе генпрокурора заявили о 49 погибших и семи раненых.

После полудня оккупанты также нанесли пять авиаударов в районе Берислава. Минимум одна управляемая бомба попала в городскую больницу: там уничтожен четвертый этаж, еще один – частично.

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