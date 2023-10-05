UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Россия ударила ракетой по продуктовому магазину в Харьковской области, 49 погибших – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 15:55
Россия ударила ракетой по продуктовому магазину в Харьковской области, 49 погибших – фото - Фото
Фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по продуктовому магазину в селе Гроза в Харьковской области. По данным главы государства, сейчас известно о 49 погибших.

"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт. Купянский район в Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о более чем 48 погибших", – написал он.

На данный момент из-под завалов достали тела 48 погибших, среди них мальчик шести лет, добавили в Харьковской ОВА.

Фото: Володимир Зеленський

Пострадавшим оказывается помощь. На месте спасатели разбирают завалы.

Фото: Харьковская ОВА

В администрации уточнили, что в результате ракетного удара по селу уничтожены кафе и магазин. Помимо 48 погибших известно о том, что ранены шесть человек, в том числе ребенок.

Фото: Харьковская ОВА

ДОПОЛНЕНО в 16:00. В Офисе генпрокурора заявили о 49 погибших и семи раненых.

  • После полудня оккупанты также нанесли пять авиаударов в районе Берислава. Минимум одна управляемая бомба попала в городскую больницу: там уничтожен четвертый этаж, еще один – частично.

Смотрите также: Берислав. Момент удара авиабомбой россиян по больнице – видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнахарьковская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 