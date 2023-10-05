В Бериславе россияне авиабомбами уничтожили больницу – фото
05.10.2023, 13:43
000000000
В Бериславе российские оккупанты нанесли пять авиаударов, разбомбив больницу. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
В 12:47 он сообщил, что враг нанес пять авиаударов "в районе города Берислав".
"Наголову уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки". Пострадали два медработника. У водителя "скорой" – перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию", – описаны последствия падения российских бомб.
Новость дополняется...
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии