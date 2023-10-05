В Бериславе россияне авиабомбами уничтожили больницу – фото

В Бериславе российские оккупанты нанесли пять авиаударов, разбомбив больницу. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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В 12:47 он сообщил, что враг нанес пять авиаударов "в районе города Берислав".

"Наголову уничтожен четвертый этаж, еще один – частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки". Пострадали два медработника. У водителя "скорой" – перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию", – описаны последствия падения российских бомб.

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