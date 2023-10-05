МВД: В списках пропавших без вести – около 15 000 военнослужащих и 11 000 гражданских

На сентябрь 2023 года без вести пропавшими при особых обстоятельствах считаются 15 000 военнослужащих украинцев, а также 11 000 гражданских. Об этом в эфире телемарафона сообщил замглавы Министерства внутренних дел Леонид Тимченко.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"В настоящее время более 26 000 человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 000 – это гражданские, и около 15 000 – это военные", – сказал он.

Данные о каждом пропавшем без вести внесены в специальный реестр, который координирует Главное управление разведки.

По словам Тимченко, почти 9000 семей получили выписки из этого реестра.

"Я знаю, что ты жив". Как родные без вести пропавших военных ищут их по всему миру.

Читайте также: Путь тела воина. Как ищут и возвращают домой останки погибших военных

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.