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МВД: В списках пропавших без вести – около 15 000 военнослужащих и 11 000 гражданских

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05.10.2023, 12:26
МВД: В списках пропавших без вести – около 15 000 военнослужащих и 11 000 гражданских - Фото
Фото: ГУР

На сентябрь 2023 года без вести пропавшими при особых обстоятельствах считаются 15 000 военнослужащих украинцев, а также 11 000 гражданских. Об этом в эфире телемарафона сообщил замглавы Министерства внутренних дел Леонид Тимченко.

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"В настоящее время более 26 000 человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 000 – это гражданские, и около 15 000 – это военные", – сказал он.

Данные о каждом пропавшем без вести внесены в специальный реестр, который координирует Главное управление разведки.

По словам Тимченко, почти 9000 семей получили выписки из этого реестра.

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Євген Пилипенко
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