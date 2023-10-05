МВД: В списках пропавших без вести – около 15 000 военнослужащих и 11 000 гражданских
05.10.2023, 12:26
Фото: ГУР
На сентябрь 2023 года без вести пропавшими при особых обстоятельствах считаются 15 000 военнослужащих украинцев, а также 11 000 гражданских. Об этом в эфире телемарафона сообщил замглавы Министерства внутренних дел Леонид Тимченко.
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"В настоящее время более 26 000 человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 000 – это гражданские, и около 15 000 – это военные", – сказал он.
Данные о каждом пропавшем без вести внесены в специальный реестр, который координирует Главное управление разведки.
По словам Тимченко, почти 9000 семей получили выписки из этого реестра.
- "Я знаю, что ты жив". Как родные без вести пропавших военных ищут их по всему миру.
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