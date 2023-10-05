МВС: У списках зниклих безвісти – близько 15 000 військовослужбовців та 11 000 цивільних

На вересень 2023 року зниклими безвісти за особливих обставин вважаються 15 000 українців-військовослужбовців, а також 11 000 цивільних. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ Леонід Тимченко.

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"Наразі понад 26 000 осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. З них 11 000 – це цивільні, і близько 15 000 – це військові", – сказав він.

Дані про кожного зниклого безвісти внесено до спеціального реєстру, який координує Головне управління розвідки.

За словами Тимченка, майже 9000 сімей отримали витяги з цього реєстру.

"Я знаю, що ти живий". Як рідні безвісти зниклих військових шукають їх у всіх світах.

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