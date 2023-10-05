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МВС: У списках зниклих безвісти – близько 15 000 військовослужбовців та 11 000 цивільних

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 12:26
МВС: У списках зниклих безвісти – близько 15 000 військовослужбовців та 11 000 цивільних - Фото
Фото: ГУР

На вересень 2023 року зниклими безвісти за особливих обставин вважаються 15 000 українців-військовослужбовців, а також 11 000 цивільних. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ Леонід Тимченко.

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"Наразі понад 26 000 осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. З них 11 000 – це цивільні, і близько 15 000 – це військові", – сказав він.

Дані про кожного зниклого безвісти внесено до спеціального реєстру, який координує Головне управління розвідки.

За словами Тимченка, майже 9000 сімей отримали витяги з цього реєстру.

Також читайте: Шлях тіла воїна. Як шукають та повертають додому останки загиблих військових

Євген Пилипенко
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