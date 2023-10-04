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ВСУ: Силы обороны продвинулись На Таврическом направлении от 100 до 600 м – карта

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 15:43
ВСУ: Силы обороны продвинулись На Таврическом направлении от 100 до 600 м – карта - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

На южных направлениях фронта есть продвижение Сил обороны от 100 до 600 метров. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Вчера командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский написал, что "на Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны", но деталей не уточнил.

"В частности мы имели частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области. Там наши воины наносят оккупационным войскам потери и в живой силе, и в технике. Продолжают закрепляться на занятых рубежах и продолжают истощать врага. На определенных направлениях продвинулись мы от 100 до 600 метров", – сообщил Штупун.

Работино на карте:

ВСУ: Силы обороны продвинулись На Таврическом направлении от 100 до 600 м – карта

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Оксана Житнюк
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