Генерал Тарнавский: Есть продвижение на Таврическом направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны на Таврическом направлении фронта.

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"На Таврическом направлении есть продвижение сил обороны", – написал генерал.

Он сообщил, что украинские артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1198 огневых задач.



Потери россиян за минувшие сутки составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов.



Также было уничтожено 20 единиц военной техники россиян: один танк, две ББМ, семь артиллерийских систем, пять единиц автомобильной и пять – специальной техники оккупантов. Также уничтожены восемь складов боеприпасов врага.

Ранее Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что сейчас "мы являемся свидетелями начала битвы за Крым".

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