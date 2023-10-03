UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал Тарнавский: Есть продвижение на Таврическом направлении

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 19:11
Генерал Тарнавский: Есть продвижение на Таврическом направлении - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны на Таврическом направлении фронта.

"На Таврическом направлении есть продвижение сил обороны", – написал генерал.

Он сообщил, что украинские артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1198 огневых задач.

Потери россиян за минувшие сутки составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов.

Также было уничтожено 20 единиц военной техники россиян: один танк, две ББМ, семь артиллерийских систем, пять единиц автомобильной и пять – специальной техники оккупантов. Также уничтожены восемь складов боеприпасов врага.

Читайте также: Смерть в аптечках. Почему молчит командование медицинских сил ВСУ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаконтрнаступлениеАлександр Тарнавскийтаврическое направление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 