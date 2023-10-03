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Генерал Тарнавський: Є просування на Таврійському напрямку

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 19:11
Генерал Тарнавський: Є просування на Таврійському напрямку - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку фронту.

"На Таврійському напрямку є просування Сил оборони", – написав генерал.

Він повідомив, що українські артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1198 вогневих завдань.
 
Втрати росіян за минулу добу склали 261 особу, зокрема, у полон здалися 10 окупантів.
 
Також було знищено 20 одиниць військової техніки росіян: один танк, дві ББМ, сім артилерійських систем, п'ять одиниць автомобільної та п'ять – спеціальної техніки окупантів. Також знищено вісім складів боєприпасів ворога.

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Оксана Житнюк
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війнаконтрнаступОлександр Тарнавськийтаврійський напрямок
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