Генерал Тарнавський: Є просування на Таврійському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку фронту.

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"На Таврійському напрямку є просування Сил оборони", – написав генерал.

Він повідомив, що українські артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1198 вогневих завдань.



Втрати росіян за минулу добу склали 261 особу, зокрема, у полон здалися 10 окупантів.



Також було знищено 20 одиниць військової техніки росіян: один танк, дві ББМ, сім артилерійських систем, п'ять одиниць автомобільної та п'ять – спеціальної техніки окупантів. Також знищено вісім складів боєприпасів ворога.

Раніше Тарнавський повідомив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що зараз "ми є свідками початку битви за Крим".

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