Уоллес: Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым. Российская армия трещит

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за временно оккупированный Крым и Запад должен помочь Украине завершить эту войну. Об этом он написал в колонке для The Telegraph.

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Уоллес назвал успешным контрнаступление ВСУ: "Медленно, но уверенно Вооруженные Силы Украины прорывают российские позиции. Иногда двор за двором, порой село за селом, Украина имеет импульс и движется вперед".

Он подчеркнул, что украинские силы используют против оккупантов в том числе британское оружие и показатели успеха "намного превосходят все ожидания".

"Когда надежда сочетается с правильным оборудованием, Украину уже не остановить. Наш долг – поддерживать эту надежду и подкреплять ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет завершена <…> У нас есть шанс помочь закончить это. Российская армия трещит. Украина освоила новую тактику преодоления ужасающих минных полей, а удары Storm Shadow разрушают российские штабы. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым", – заявил Уоллес.

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Он призвал оказать Украине поддержку, необходимую для того, чтобы довести эту войну до конца.

"Эту войну можно выиграть. Владимир Путин терпит неудачу <…> Романтизм, эгоизм и месть заставили Путина вторгнуться в Украину, и это будет его гибелью. Его армия потеряла более 2500 танков, 6500 бронемашин и почти 300 000 человек убитыми или ранеными. Ни одного командира, который вел основные российские подразделения в Украину, уже не осталось на месте", – заявил Уоллес.

Он считает, что Путин сейчас "отчаянно цепляется за две последние вещи, которые могут его спасти", – время и раскол международного сообщества.

"Мы должны помочь Украине сохранить набранный темп, а для этого потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows. И лучший способ сохранить единство международного сообщества – это демонстрация успеха", – заявил экс-министр обороны Британии.

Уходя с должности министра обороны Британии, Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру не поддержали США.

По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона.

31 августа новым министром обороны Великобритании стал бывший глава Министерства энергетической безопасности Грант Шэппс.

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