Уоллес: Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым. Российская армия трещит
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за временно оккупированный Крым и Запад должен помочь Украине завершить эту войну. Об этом он написал в колонке для The Telegraph.
Уоллес назвал успешным контрнаступление ВСУ: "Медленно, но уверенно Вооруженные Силы Украины прорывают российские позиции. Иногда двор за двором, порой село за селом, Украина имеет импульс и движется вперед".
Он подчеркнул, что украинские силы используют против оккупантов в том числе британское оружие и показатели успеха "намного превосходят все ожидания".
"Когда надежда сочетается с правильным оборудованием, Украину уже не остановить. Наш долг – поддерживать эту надежду и подкреплять ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет завершена <…> У нас есть шанс помочь закончить это. Российская армия трещит. Украина освоила новую тактику преодоления ужасающих минных полей, а удары Storm Shadow разрушают российские штабы. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым", – заявил Уоллес.
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Он призвал оказать Украине поддержку, необходимую для того, чтобы довести эту войну до конца.
"Эту войну можно выиграть. Владимир Путин терпит неудачу <…> Романтизм, эгоизм и месть заставили Путина вторгнуться в Украину, и это будет его гибелью. Его армия потеряла более 2500 танков, 6500 бронемашин и почти 300 000 человек убитыми или ранеными. Ни одного командира, который вел основные российские подразделения в Украину, уже не осталось на месте", – заявил Уоллес.
Он считает, что Путин сейчас "отчаянно цепляется за две последние вещи, которые могут его спасти", – время и раскол международного сообщества.
"Мы должны помочь Украине сохранить набранный темп, а для этого потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows. И лучший способ сохранить единство международного сообщества – это демонстрация успеха", – заявил экс-министр обороны Британии.
- Уходя с должности министра обороны Британии, Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру не поддержали США.
- По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона.
- 31 августа новым министром обороны Великобритании стал бывший глава Министерства энергетической безопасности Грант Шэппс.
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