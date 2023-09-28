Как выглядит штаб ЧФ РФ после прилета украинской ракеты: росСМИ показали новое фото

Российское издание Агентство.Новости опубликовало новое фото штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, атакованного украинской ракетой 22 сентября.

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"Снимок показывает масштаб разрушений. На снимке видно, что в здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос", – сказано в подписи к фото.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.

Также на следующий день появились спутниковые фотографии пораженного Силами обороны штаба ЧФ РФ.

25 сентября в ССО заявили, что в результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Всего якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

26 сентября Минобороны РФ опубликовало фото с якобы живым Соколовым. Подразделения ССО после этого сообщили, что уточняют информацию об уничтожении командующего ЧФ РФ.

27 сентября пропагандисты РФ опубликовали ряд видео, на которых Соколов якобы жив.

Зеленский тоже пообещал уточнить данные.

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