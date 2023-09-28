Как выглядит штаб ЧФ РФ после прилета украинской ракеты: росСМИ показали новое фото
28.09.2023, 21:32
Фото - Радио Свобода
Российское издание Агентство.Новости опубликовало новое фото штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, атакованного украинской ракетой 22 сентября.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Снимок показывает масштаб разрушений. На снимке видно, что в здании разрушены перекрытия и внутри царит хаос", – сказано в подписи к фото.
Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.
Также на следующий день появились спутниковые фотографии пораженного Силами обороны штаба ЧФ РФ.
- 25 сентября в ССО заявили, что в результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Всего якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.
- 26 сентября Минобороны РФ опубликовало фото с якобы живым Соколовым. Подразделения ССО после этого сообщили, что уточняют информацию об уничтожении командующего ЧФ РФ.
- 27 сентября пропагандисты РФ опубликовали ряд видео, на которых Соколов якобы жив.
- Зеленский тоже пообещал уточнить данные.
Читайте также: Kyiv Post: Командующего ЧФ России Соколова помогли уничтожить недовольные офицеры. Их подкупили
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии