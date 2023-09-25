Новости | Севастополь. ВСУ уничтожили командующего Черноморского флота РФ адмирала Соколова
25.09.2023, 13:34
Виктор Соколов (Фото: ресурс оккупантов)
В результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий Черноморского флота РФ Виктор Соколов. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что при ударе по штабу ЧФ России 22 сентября погибли 34 офицера, среди которых был и Соколов.
Еще 105 оккупантов получили ранения, здание штаба восстановлению не подлежит.
Соколов был назначен командующим флота в сентябре 2022 года.
Также в ССО заявили, что при ударе по большому десантному кораблю "Минск" 13 сентября погибло 62 россиянина.
Отмечается, что на следующий день корабль должен был выйти на боевое дежурство, а поэтому экипаж был на борту.
- Днем 22 сентября в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.
- В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.
- Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу Черноморского флота РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.
- На следующий день в Севастополе также слышали взрывы.
Читайте также: Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию – вице-премьер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии