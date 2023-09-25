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Новости | Севастополь. ВСУ уничтожили командующего Черноморского флота РФ адмирала Соколова

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 13:34
Севастополь. ВСУ уничтожили командующего Черноморского флота РФ адмирала Соколова - Фото
Виктор Соколов (Фото: ресурс оккупантов)

В результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий Черноморского флота РФ Виктор Соколов. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций. 

Военные заявляют, что при ударе по штабу ЧФ России 22 сентября погибли 34 офицера, среди которых был и Соколов. 
Еще 105 оккупантов получили ранения, здание штаба восстановлению не подлежит.

Соколов был назначен командующим флота в сентябре 2022 года. 
Также в ССО заявили, что при ударе по большому десантному кораблю "Минск" 13 сентября погибло 62 россиянина. 
Отмечается, что на следующий день корабль должен был выйти на боевое дежурство, а поэтому экипаж был на борту. 
  • Днем 22 сентября в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.
  • В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.
  • Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу Черноморского флота РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.
  • На следующий день в Севастополе также слышали взрывы.

Читайте также: Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию – вице-премьер

Дмитрий Гриниченко
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