В результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий Черноморского флота РФ Виктор Соколов. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций.

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Военные заявляют, что при ударе по штабу ЧФ России 22 сентября погибли 34 офицера, среди которых был и Соколов.

Еще 105 оккупантов получили ранения, здание штаба восстановлению не подлежит.



Соколов был назначен командующим флота в сентябре 2022 года.

Также в ССО заявили, что при ударе по большому десантному кораблю "Минск" 13 сентября погибло 62 россиянина.

Отмечается, что на следующий день корабль должен был выйти на боевое дежурство, а поэтому экипаж был на борту.

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