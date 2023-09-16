UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Уничтожение БДК "Ростов-на-Дону" и подлодки "Минск". Спецназ попал в Крым и наводил ракеты

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 08:16
Уничтожение БДК
БДК "Минск" (Фото: ресурс оккупантов)

Воины Сил специальных операций наводили ракеты на большой десантный корабль "Ростов-на-Дону" и подводную лодку "Минск" при ударе по временно оккупированному Севастополю в ночь на 13 сентября. Об этом сообщили в командовании ССО.

В ССО заявляют, что командование получило информацию из нескольких источников о вероятном расположении корабля и подлодки на судоремонтном предприятии в Севастополе.

Для идентификации целей и наведения бойцы спецназа подошли на лодках к безопасному месту и попала к берегу благодаря подводным средствам. 

При помощи технических средств разведки цели были идентифицированы, а ракеты наведены. 

Во время ракетного удара группа корректировала огонь и подтверждала уничтожение целей, после чего успешно покинула место событий. 

  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
  • Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
  • Версию по Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Смотрите видео: Как выглядит вражеский БДК "Минск" после удара Сил обороны по Севастополю: видео

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасевастопольКрымракетный ударссо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 