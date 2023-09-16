Уничтожение БДК "Ростов-на-Дону" и подлодки "Минск". Спецназ попал в Крым и наводил ракеты

Воины Сил специальных операций наводили ракеты на большой десантный корабль "Ростов-на-Дону" и подводную лодку "Минск" при ударе по временно оккупированному Севастополю в ночь на 13 сентября. Об этом сообщили в командовании ССО.

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В ССО заявляют, что командование получило информацию из нескольких источников о вероятном расположении корабля и подлодки на судоремонтном предприятии в Севастополе.

Для идентификации целей и наведения бойцы спецназа подошли на лодках к безопасному месту и попала к берегу благодаря подводным средствам.

При помощи технических средств разведки цели были идентифицированы, а ракеты наведены.

Во время ракетного удара группа корректировала огонь и подтверждала уничтожение целей, после чего успешно покинула место событий.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

Версию по Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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