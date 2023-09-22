Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе – много видео

22 сентября вскоре после 13:00 в Крыму, в частности в Севастополе, прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты полуострова пишут о ракетной атаке Сил оборы Украины.

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Оккупационные z-паблики пишут, что "попали в штаб флота". Это частично подтверждается снимками, которые показывает проукраинский Telegram-канал Крымский ветер.

Вскоре гауляйтер Севастополя подтвердил раrетный удар по штабу ЧФ РФ.

По его словам, обломок упал возле Севастопольского академического театра им. Луначарского на проспекте Нахимова, что в 200 м от штаба ЧФ РФ.

Российские пропагандисты пишут, что взрывная волна от ракетного удара в Севастополе "была сумасшедшая".

"Так, почалось", – на украинском языке сказала женщина в центре Севастополя, снимая на мобильный телефон последствия прилета.

За несколько минут до удара россияне перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту.

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