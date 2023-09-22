Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе – много видео
22 сентября вскоре после 13:00 в Крыму, в частности в Севастополе, прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты полуострова пишут о ракетной атаке Сил оборы Украины.
Оккупационные z-паблики пишут, что "попали в штаб флота". Это частично подтверждается снимками, которые показывает проукраинский Telegram-канал Крымский ветер.
Вскоре гауляйтер Севастополя подтвердил раrетный удар по штабу ЧФ РФ.
По его словам, обломок упал возле Севастопольского академического театра им. Луначарского на проспекте Нахимова, что в 200 м от штаба ЧФ РФ.
Российские пропагандисты пишут, что взрывная волна от ракетного удара в Севастополе "была сумасшедшая".
"Так, почалось", – на украинском языке сказала женщина в центре Севастополя, снимая на мобильный телефон последствия прилета.
За несколько минут до удара россияне перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту.
Новость дополняется...
- 13 сентября 2023 года ракетным ударом Сил обороны по сухому доку в бухте были уничтожены российский БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".
- "Cпутник Притулы" задействовали при ударе.
- В ночь на 14 сентября был нанесен удар по российской ПВО в районе Евпатории. Это сняли на видео: "Стоим тут, как дебилы". Это также была операция СБУ и ВМС: уничтожение ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали БПЛА и ракеты "Нептун". Атака была похожа на атаку 23 августа на позицию С-400 оккупантов в районе Оленевки на мысе Тарханкут.
- Как выглядели позиции "Триумфа" в Крыму до и после прилетов – спутниковые фото.
- Ночью 21 сентября Украина нанесла масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки".
- Утром 20 сентября был нанесен удар по командному пункту ЧФ РФ в Крыму. Он разбит ракетами.
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