21 сентября президент Владимир Зеленский провел закрытую для прессы встречу с американскими сенаторами в Вашингтоне. Основа речи воюющего против российских оккупантов государства, со слов различных законодателей, была следующей: если средства на оборону и контрнаступления иссякнут, в конце концов Европа сделает то же самое, и Россия победит.

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Зеленский заявил вчера, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти намекнул ему, что дополнительная помощь Украине на сумму $24 млрд будет поддержана, но республиканец от Калифорнии отметил, что ему придется преодолеть "яростную критику" сопартийцев в законодательном органе.

The Hill пишет, что президент Украины "положительно отозвался" о встрече с Маккарти, назвал ее "хорошей" и отметил, что они "понимают друг друга".

"Он сказал, что они будут на нашей стороне — это не просто — но они поддержат", – передало издание слова Зеленского.

В соцсетях Маккарти нет ничего о встрече с президентом Украины.

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Демократ Марк Уорнер (Вирджиния) заявил, что визит Зеленского "укрепил и без того подавляющее согласие в Сенате о том, что мы должны продолжать поддерживать Украину", а "уход [от поддержки] сейчас подорвет столь значительный прогресс, дестабилизирует НАТО и усилит авторитарных лидеров".

Cтарший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер написал, что "было честью" приветствовать Зеленского в Сенате: "Америка должна всегда быть рядом с нашими друзьями по всему миру, включая народ Украины. Я высоко оцениваю его лидерство и буду продолжать работать над тем, чтобы мы продолжали поддерживать Украину".

Его коллега от штата Иллинойс, также демократ Дик Дурбин, сообщил, что Зеленский "очень ясно дал понять: без поддержки США Украина проиграет войну", а для США дать победить России и Путину — "значит отказаться от нашего лидерства в мире и поставить под угрозу Польшу и страны Балтии как следующие жертвы кровожадной агрессии Путина".

Дебби Стейбноу, демократка от Мичигана, заявила, что была "важная дискуссия" с президентом, и восхитилась: "Какая смелость и вдохновение! Америка должна продолжать поддерживать Украину".

I just joined Senators in the historic Old Senate Chambers for an important discussion with President Zelenskyy. What courage and inspiration! America must continue to stand with Ukraine! pic.twitter.com/esVThCGHTX — Sen. Debbie Stabenow (@SenStabenow) September 21, 2023

Сенатор Джефф Меркли от Орегона (демократ) написал о "невероятном мужестве украинского народа перед лицом варварского и неспровоцированного вторжения России", и добавил: "Мы должны продолжать поддерживать Украину и ее борьбу за демократию".

Демократке Кэтрин Кортес-Масто (Невада) "ясно одно: мы должны привлечь Россию к ответственности за незаконную и разрушительную войну против Украины".

Мичиганский политик Гэри Питерс (демократ) заявил, что для него "было честью услышать выступление президента Зеленского в Сенате, его смелость и лидерство вдохновляют. Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против незаконной войны, которую ведет Россия".

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"Будучи мировым маяком надежды и свободы, Америка должна решительно поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свою страну от российской агрессии и борющийся за демократию", – написал сенатор Джо Манчин из Западной Виргинии.

Вашингтонская демократка Пэтти Мюррей убеждена: поддержка Украины "является и должна оставаться сильным приоритетом обеих партий, и мы должны работать над тем, чтобы предоставлять нашим союзникам больше помощи для самозащиты", а Крис Мерфи от Коннектикута, тоже демократ, сообщил, что выступление Зеленского сопровождали "овации стоя".

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (Республиканская партия) "был горд" приветствовать Зеленского в Капитолии, чтобы "лично услышать о статусе контрнаступления Украины". "Американская поддержка Украины – это не благотворительность, это в наших собственных прямых интересах – не в последнюю очередь потому, что деградация России помогает сдерживать Китай", – пояснил он.

Республиканский представитель Айовы Чак Грассли отметил, что Зеленский "полон решимости победить больше, чем когда-либо, поскольку Украина продолжает освобождать территории".

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Были и другие мнение. Многие сенаторы-республиканцы никак не отреагировали в соцсетях на встречу с президентом, часть была настроена скептически или откровенно против продолжения поддержки украинцев.

Сенатор Майк Браун, Индиана, республиканец, пишет: "Американский народ заслуживает знать, на что пошли его деньги. Как проходит контрнаступление? Украинцы ближе к победе, чем 6 месяцев назад? Какова наша стратегия? Что администрация определяет как победу в Украине?"

Известный пророссийскими высказываниями сенатор от Кентукки Рэнд Пол уверяет, что "симпатизирет" Украине, но обращается к электорату: "В то же время безответственно думать об их стране прежде, чем думать о своей". Он заявил, что выступит "против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины", и выложил следующее:

Read my statement on President Zelenskyy’s Senate Visit ?? pic.twitter.com/7zcWxoDdy5 — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) September 21, 2023

Джош Хоули от Миссури, республиканец, пишет, что "они хотят, чтобы мы вечно выписывали чеки Украине. Это смешно. Каков финал? У них его нет. Это неспособность инвестировать в Соединенные Штаты".

Огайский республиканец Джей Ди Вэнс послушал Зеленского и написал в соцсетях, что ему "стало ясно, что Америку просят финансировать бессрочный конфликт с использованием неограниченных ресурсов. Достаточно. На эти и будущие просьбы мы с коллегами отвечаем: НЕТ. Байден пытается втянуть нас в бессрочную войну. Пришло время республиканцам объединиться и сказать "нет".

Этому политику не понравилась даже одежда Зеленского:

Look I know Schumer changed the dress code but letting someone in the senate chamber dressed like this really crosses the line. pic.twitter.com/GJr03dmOMF — J.D. Vance (@JDVance1) September 21, 2023

Сенатор США от штата Канзас Роджер Маршалл, республиканец, пишет, что не поддержит "и цента для Украины", и "не понимает даже, как этот орган может слать еще хоть один чек Зеленскому". По его словам, американцев "слепо вынудили отдать Украине" деньги, которые "неизвестно на что пошли", а Европа и другие лидеры "отсутствуют".

Республиканец от Оклахомы Джеймс Ланкфорд заявил, что "война в Украине не может быть "вечной" войной, но Соединенные Штаты Америки не могут игнорировать то, что Путин делает с их соседями".

Старший сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм написал, что те, кто призывает к прекращению помощи США Украине, "просто готовят почву для еще более крупных войн в будущем, что приведет к большим будущим расходам и еще большим человеческим жертвам в Европе и, возможно, однажды на Тайване".

"Прекращение помощи Украине только усугубит наши проблемы и будет иметь более серьезные последствия для нашей национальной безопасности, чем катастрофа в Афганистане", – добавил он.

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Вопрос "уже не в том, помогаем ли мы Украине, а в том, как мы за это платим", пишет Синтия Ламмис от Вайоминга, Республиканская партия. По ее мнению, США "погрязли в долгах, а реформ не предвидится".

По словам присутствующих, Зеленский сказал в Сенате: "Вы отдаете деньги, а мы отдаем жизни".

CNN пишет со слов сенатора-демократа Тима Кейна, что Зеленский дал законодателям США тот же совет, который они дали ему два года назад: "[Зеленский] сказал, что, когда началась война, вы дали Украине действительно хороший совет: оставайтесь едиными и сильными. Итак, что я хочу сказать вам два с половиной года спустя? Оставайтесь едиными и сильными".

22 сентября 2023 года президент США Байден объявил: танки Abrams будут у ВСУ на следующей неделе, едут также новые системы ПВО и "кассеты".

Зеленский после встречи с Байденом сказал, что Украина начнет производить системы ПВО вместе с США.

Позднее он добавил, что Киев работает над дальнобойным вооружением: "Наступит момент — получим ATACMS".

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