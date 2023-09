21 сентября президент Владимир Зеленский провел закрытую для прессы встречу с американскими сенаторами в Вашингтоне. Основа речи воюющего против российских оккупантов государства, со слов различных законодателей, была следующей: если средства на оборону и контрнаступления иссякнут, в конце концов Европа сделает то же самое, и Россия победит.

Зеленский заявил вчера, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти намекнул ему, что дополнительная помощь Украине на сумму $24 млрд будет поддержана, но республиканец от Калифорнии отметил, что ему придется преодолеть "яростную критику" сопартийцев в законодательном органе.

The Hill пишет, что президент Украины "положительно отозвался" о встрече с Маккарти, назвал ее "хорошей" и отметил, что они "понимают друг друга".

"Он сказал, что они будут на нашей стороне — это не просто — но они поддержат", – передало издание слова Зеленского.

В соцсетях Маккарти нет ничего о встрече с президентом Украины.

Демократ Марк Уорнер (Вирджиния) заявил, что визит Зеленского "укрепил и без того подавляющее согласие в Сенате о том, что мы должны продолжать поддерживать Украину", а "уход [от поддержки] сейчас подорвет столь значительный прогресс, дестабилизирует НАТО и усилит авторитарных лидеров".

Cтарший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер написал, что "было честью" приветствовать Зеленского в Сенате: "Америка должна всегда быть рядом с нашими друзьями по всему миру, включая народ Украины. Я высоко оцениваю его лидерство и буду продолжать работать над тем, чтобы мы продолжали поддерживать Украину".

Его коллега от штата Иллинойс, также демократ Дик Дурбин, сообщил, что Зеленский "очень ясно дал понять: без поддержки США Украина проиграет войну", а для США дать победить России и Путину — "значит отказаться от нашего лидерства в мире и поставить под угрозу Польшу и страны Балтии как следующие жертвы кровожадной агрессии Путина".

Дебби Стейбноу, демократка от Мичигана, заявила, что была "важная дискуссия" с президентом, и восхитилась: "Какая смелость и вдохновение! Америка должна продолжать поддерживать Украину".

