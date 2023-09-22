Сторонники Трампа в Конгрессе хотят "сбить" помощь Украине. Белый дом: Это меньшинство

В Белом доме заявили, что законодатели от Республиканской партии, которые выступают против помощи Украине, не отражают мнение большинства политической силы. Об этом сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби в комментарии каналу CNN.

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По его словам, Белый дом увидел "громкую поддержку" помощи Украине со стороны Конгресса, особенно на уровне руководства.

"Недоброжелатели не представляют их руководство — они даже не представляют большинство своей партии, поэтому мы собираемся продолжать в том же духе", — сказал Кирби.

Он отметил, что Байден был благодарен получить обновленную информацию о ходе боевых действий от президента Владимира Зеленского.

В настоящее время главными темами обсуждения в Конгрессе являются принятие федерального бюджета на 2024 год и назначение нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Обе эти темы крайне правые республиканцы из сторонников 45-го президента США Дональда Трампа соглашаются обсуждать только при условии принятия их поправок.

WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды и США уже выделили $66,2 млрд.

11 августа стало известно, что Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины, республиканцы могут возражать.

Оружие для Украины. Пентагон надеется, что Конгресс США одобрит финансирование на 2024 год.

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