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Сторонники Трампа в Конгрессе хотят "сбить" помощь Украине. Белый дом: Это меньшинство

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 09:11
Сторонники Трампа в Конгрессе хотят
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что законодатели от Республиканской партии, которые выступают против помощи Украине, не отражают мнение большинства политической силы. Об этом сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби в комментарии каналу CNN.

По его словам, Белый дом увидел "громкую поддержку" помощи Украине со стороны Конгресса, особенно на уровне руководства. 

"Недоброжелатели не представляют их руководство — они даже не представляют большинство своей партии, поэтому мы собираемся продолжать в том же духе", — сказал Кирби.

Он отметил, что Байден был благодарен получить обновленную информацию о ходе боевых действий от президента Владимира Зеленского.

В настоящее время главными темами обсуждения в Конгрессе являются принятие федерального бюджета на 2024 год и назначение нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Обе эти темы крайне правые республиканцы из сторонников 45-го президента США Дональда Трампа соглашаются обсуждать только при условии принятия их поправок.

Читайте также: Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США

Дмитрий Гриниченко
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