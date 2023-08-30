UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оружие для Украины. Пентагон надеется, что Конгресс США одобрит финансирование на 2024 год

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 07:26
Оружие для Украины. Пентагон надеется, что Конгресс США одобрит финансирование на 2024 год - Фото
Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

В Министерстве обороны США надеются, что Конгресс одобрит финансирование военной помощи Украине на 2024 год. Об этом на брифинге сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, запас средств для помощи Украине в этом году еще не иссяк.

Она отметила, что в Вашингтоне уверены — у США будет достаточно денег для удовлетворения потребностей Украины в течение финансового года.

"Но, как вы знаете, поступил запрос на дополнительные средства. И мы надеемся, что Конгресс одобрит дополнительный пакет для Украины", — сказала Сингх.

Читайте также: Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагонвойнавоенная помощьСабрина Сингх
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 