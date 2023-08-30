Оружие для Украины. Пентагон надеется, что Конгресс США одобрит финансирование на 2024 год

В Министерстве обороны США надеются, что Конгресс одобрит финансирование военной помощи Украине на 2024 год. Об этом на брифинге сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

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По ее словам, запас средств для помощи Украине в этом году еще не иссяк.

Она отметила, что в Вашингтоне уверены — у США будет достаточно денег для удовлетворения потребностей Украины в течение финансового года.

"Но, как вы знаете, поступил запрос на дополнительные средства. И мы надеемся, что Конгресс одобрит дополнительный пакет для Украины", — сказала Сингх.

WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды и США уже выделили $66,2 млрд.

По данным CNN, США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.

11 августа стало известно, что Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины, республиканцы могут возражать.

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