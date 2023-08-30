Зброя для України. Пентагон сподівається, що Конгрес США схвалить фінансування на 2024 рік

У Міністерстві оборони США сподіваються, що Конгрес схвалить фінансування військової допомоги Україні на 2024 рік. Про це на брифінгу повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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За її словами, запас коштів для допомоги Україні цього року ще не вичерпався.

Вона зазначила, що у Вашингтоні впевнені — США матиме достатньо грошей для задоволення потреб України протягом фінансового року.

"Але, як ви знаєте, надійшов запит на додаткові кошти. І ми сподіваємось, що Конгрес схвалить додатковий пакет для України", — сказала Сінгх.

WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди й США вже виділили $66,2 млрд.

За даними CNN, США схвалили відправлення до України танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.

11 серпня стало відомо, що Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України, республіканці можуть заперечувати.

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