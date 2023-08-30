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Зброя для України. Пентагон сподівається, що Конгрес США схвалить фінансування на 2024 рік

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30.08.2023, 07:26
Зброя для України. Пентагон сподівається, що Конгрес США схвалить фінансування на 2024 рік - Фото
Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

У Міністерстві оборони США сподіваються, що Конгрес схвалить фінансування військової допомоги Україні на 2024 рік. Про це на брифінгу повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, запас коштів для допомоги Україні цього року ще не вичерпався.

Вона зазначила, що у Вашингтоні впевнені — США матиме достатньо грошей для задоволення потреб України протягом фінансового року.

"Але, як ви знаєте, надійшов запит на додаткові кошти. І ми сподіваємось, що Конгрес схвалить додатковий пакет для України", — сказала Сінгх.

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Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогапентагонСабріна Сінгх
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