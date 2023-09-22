Прихильники Трампа у Конгресі хочуть "збити" допомогу Україні. Білий дім: Це меншість партії

У Білому домі заявили, що законодавці від Республіканської партії, які виступають проти допомоги Україні, не відображають думку більшості політичної сили. Про це повідомив представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі у коментарі каналу CNN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Білий дім побачив "гучну підтримку" допомоги Україні з боку Конгресу, особливо на рівні керівництва.

"Недоброзичливці не представляють їхнє керівництво – вони навіть не представляють більшість своєї партії, тому ми збираємося продовжувати в тому самому дусі", — сказав Кірбі.

Він зазначив, що Байден був вдячний отримати оновлену інформацію про перебіг бойових дій від президента Володимира Зеленського.

Зараз головними темами обговорення в Конгресі є ухвалення федерального бюджету на 2024 рік та призначення нового голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Обидві ці теми вкрай праві республіканці з прихильників 45-го президента США Дональда Трампа погоджуються обговорювати лише за умови ухвалення їхніх поправок.

WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди й США вже виділили $66,2 млрд.

11 серпня стало відомо, що Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України, республіканці можуть заперечувати.

Зброя для України. Пентагон сподівається, що Конгрес США схвалить фінансування на 2024 рік.

Читайте також: Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.