Зеленского спросили, "выбил" ли он деньги у Конгресса. Байден вмешался и ответил за него

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативы продолжения военной и финансовой помощи Украине нет. Об этом он сообщил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, цитирует его CNN.

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После совместного выступления один из журналистов спросил Зеленского, получил ли он какие-либо гарантии от Конгресса насчет финансирования дополнительной помощи, однако Байден вмешался и ответил, что альтернативы нет.

"Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США — альтернативы нет", — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что Украину поддерживают и демократы, и республиканцы.

Зеленский встретился с лидерами Конгресса США – говорили о дальнобойном оружии и ситуации на фронте.

В настоящее время главными темами обсуждения в Конгрессе являются принятие федерального бюджета на 2024 год и назначение нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Обе эти темы крайне правые республиканцы из сторонников 45-го президента США Дональда Трампа соглашаются обсуждать только при условии принятия их поправок.

WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды и США уже выделили $66,2 млрд.

11 августа стало известно, что Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины, республиканцы могут возражать.

Оружие для Украины. Пентагон надеется, что Конгресс США одобрит финансирование на 2024 год.

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