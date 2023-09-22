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Зеленского спросили, "выбил" ли он деньги у Конгресса. Байден вмешался и ответил за него

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 06:37
Зеленского спросили,
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативы продолжения военной и финансовой помощи Украине нет. Об этом он сообщил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, цитирует его CNN.

После совместного выступления один из журналистов спросил Зеленского, получил ли он какие-либо гарантии от Конгресса насчет финансирования дополнительной помощи, однако Байден вмешался и ответил, что альтернативы нет. 

"Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса США — альтернативы нет", — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что Украину поддерживают и демократы, и республиканцы. 

Зеленский встретился с лидерами Конгресса США – говорили о дальнобойном оружии и ситуации на фронте.

В настоящее время главными темами обсуждения в Конгрессе являются принятие федерального бюджета на 2024 год и назначение нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Обе эти темы крайне правые республиканцы из сторонников 45-го президента США Дональда Трампа соглашаются обсуждать только при условии принятия их поправок.    

Читайте также: Трамп хочет прекратить помощь Украине. Госдеп: Гарантии переживут любого президента США

Дмитрий Гриниченко
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