Зеленського запитали, чи "вибив" він гроші у Конгресу. Байден втрутився і відповів за нього

Президент США Джо Байден заявив, що альтернативи продовженню військової та фінансової допомоги Україні немає. Про це він повідомив після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі, цитує його CNN.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Після спільного виступу один із журналістів запитав Зеленського, чи отримав він якісь гарантії від Конгресу щодо фінансування додаткової допомоги, проте Байден втрутився та відповів, що альтернативи немає.

"Я розраховую на здоровий глузд Конгресу США — альтернативи немає", — сказав глава Білого дому.

Він наголосив, що Україну підтримують і демократи, і республіканці.

Зеленський зустрівся з лідерами Конгресу США — говорили про далекобійну зброю та ситуацію на фронті.

Зараз головними темами обговорення в Конгресі є ухвалення федерального бюджету на 2024 рік та призначення нового голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Обидві ці теми вкрай праві республіканці з прихильників 45-го президента США Дональда Трампа погоджуються обговорювати лише за умови ухвалення їхніх поправок.

WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди й США вже виділили $66,2 млрд.

11 серпня стало відомо, що Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України, республіканці можуть заперечувати.

Зброя для України. Пентагон сподівається, що Конгрес США схвалить фінансування на 2024 рік.

Читайте також: Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.