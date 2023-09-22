21 вересня президент Володимир Зеленський провів закриту для преси зустріч із американськими сенаторами у Вашингтоні. Основа промови глави держави, що воює проти російських окупантів, за словами різних законодавців, була такою: якщо гроші на оборону та контрнаступи вичерпаються, зрештою Європа зробить те саме, і Росія переможе.

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Зеленський заявив учора, що речник Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті натякнув йому, що додаткова допомога Україні на суму $24 млрд буде підтримана, але республіканець від Каліфорнії зазначив, що йому доведеться подолати "запеклу критику" партійців у законодавчому органі.

The Hill пише, що президент України "позитивно відгукнувся" про зустріч з Маккарті, назвав її "хорошою" і зазначив, що вони "розуміють одне одного".

"Він сказав, що вони будуть на нашому боці, – це не просто – але вони підтримають", – передало видання слова Зеленського.

У соцмережах Маккарті немає нічого про зустріч із президентом України.

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Демократ Марк Ворнер (Вірджинія) заявив, що візит Зеленського "зміцнив і без того переважну згоду в Сенаті про те, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", а "відхід від підтримки зараз підірве такий значний прогрес, дестабілізує НАТО і посилить авторитарних лідерів".

Старший сенатор-демократ від штату Нью-Йорк Чак Шумер написав, що "було честю" вітати Зеленського в Сенаті: "Америка повинна завжди бути поряд з нашими друзями по всьому світу, зокрема з народом України. Я високо оцінюю його лідерство і продовжуватиму працювати, щоб ми продовжували підтримувати Україну".

Його колега від штату Іллінойс, також демократ Дік Дурбін повідомив, що Зеленський "дуже чітко дав зрозуміти: без підтримки США Україна програє війну", а для США дати перемогти Росії та Путіну – "значить, відмовитися від нашого лідерства у світі та поставити під загрозу Польщу і країни Балтії як наступні жертви кровожерної агресії Путіна".

Деббі Стейбноу, демократка від Мічигану, заявила, що була "важлива дискусія" з президентом, і висловила захоплення: "Яка сміливість та натхнення! Америка має продовжувати підтримувати Україну".

I just joined Senators in the historic Old Senate Chambers for an important discussion with President Zelenskyy. What courage and inspiration! America must continue to stand with Ukraine! pic.twitter.com/esVThCGHTX — Sen. Debbie Stabenow (@SenStabenow) September 21, 2023

Сенатор Джефф Мерклі від Орегона (демократ) написав про "неймовірну мужність українського народу перед варварським і неспровокованим вторгненням Росії" і додав: "Ми повинні продовжувати підтримувати Україну та її боротьбу за демократію".

Демократці Кетрін Кортес-Масто (Невада) "зрозуміло одне: ми маємо притягнути Росію до відповідальності за незаконну та руйнівну війну проти України".

Мічиганський політик Гері Пітерс (демократ) заявив, що для нього "було честю почути виступ президента Зеленського в Сенаті, його сміливість та лідерство надихають. Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконної війни, яку веде Росія".

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"Будучи світовим маяком надії та свободи, Америка має рішуче підтримувати хоробрий народ України, який захищає свою країну від російської агресії та бореться за демократію", – написав сенатор Джо Манчин із Західної Віргінії.

Вашингтонська демократка Петті Мюррей переконана: підтримка України "є і має залишатися сильним пріоритетом обох партій, і ми повинні працювати над тим, щоб надавати нашим союзникам більше допомоги для самозахисту", а Кріс Мерфі від Коннектикуту, теж демократ, повідомив, що виступ Зеленського супроводжували "овації стоячи".

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (Республіканська партія) "був гордий" вітати Зеленського в Капітолії, щоб "особисто почути про статус контрнаступу України". "Американська підтримка України – це не благодійність, це у наших власних прямих інтересах – не в останню чергу тому, що деградація Росії допомагає стримувати Китай", – пояснив він.

Республіканський представник Айови Чак Грасслі зазначив, що Зеленський "сповнений рішучості перемогти більше, ніж будь-коли, оскільки Україна продовжує звільняти території".

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Були й інші думки. Багато сенаторів-республіканців ніяк не відреагували в соцмережах на зустріч із президентом, частина була налаштована скептично чи відверто проти продовження підтримки українців.

Сенатор Майк Браун, Індіана, республіканець, пише: "Американський народ заслуговує знати, на що пішли його гроші. Як проходить контрнаступ? Українці ближче до перемоги, ніж шість місяців тому? Яка наша стратегія? Що адміністрація визначає як перемогу в Україні?"

Відомий проросійськими висловлюваннями сенатор від Кентуккі Ренд Пол запевняє, що "симпатизує" Україні, але звертається до електорату: "Водночас безвідповідально думати про їхню країну перш ніж думати про свою". Він заявив, що виступить "проти будь-яких спроб зробити федеральний уряд заручником фінансування України", і виклав таке:

Read my statement on President Zelenskyy’s Senate Visit ?? pic.twitter.com/7zcWxoDdy5 — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) September 21, 2023

Джош Хоулі від Міссурі, республіканець, пише, що "вони хочуть, щоб ми вічно виписували чеки Україні. Це смішно. Який фінал? У них його немає. Це нездатність інвестувати в Сполучені Штати".

Огайський республіканець Джей Ді Венс послухав Зеленського і написав у соцмережах, що йому "стало зрозуміло, що Америку просять фінансувати безстроковий конфлікт з використанням необмежених ресурсів. Досить. На ці та майбутні прохання ми з колегами відповідаємо: НІ. Байден намагається втягнути нас у безстрокову війну. Настав час республіканцям об'єднатися і сказати "ні".

Цьому політику не сподобався навіть одяг Зеленського:

Look I know Schumer changed the dress code but letting someone in the senate chamber dressed like this really crosses the line. pic.twitter.com/GJr03dmOMF — J.D. Vance (@JDVance1) September 21, 2023

Сенатор США від штату Канзас Роджер Маршалл, республіканець, пише, що не підтримає "і цента для України", і "не розуміє навіть, як цей орган може надсилати ще хоч один чек Зеленському". За його словами, американців "сліпо змусили віддати Україні" гроші, які "невідомо, на що пішли", а Європа та інші лідери "відсутні".

Республіканець від Оклахоми Джеймс Ланкфорд заявив, що "війна в Україні не може бути "вічною" війною, але Сполучені Штати Америки не можуть ігнорувати те, що Путін робить з їхніми сусідами".

Старший сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем написав, що ті, хто закликає до припинення допомоги США Україні, "просто готують ґрунт для ще більших воєн у майбутньому, що призведе до великих майбутніх витрат і ще більших людських жертв у Європі та, можливо, одного разу на Тайвані".

"Припинення допомоги Україні лише посилить наші проблеми й матиме серйозніші наслідки для нашої національної безпеки, ніж катастрофа в Афганістані", – додав він.

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Питання "вже не в тому, чи ми допомагаємо Україні, а в тому, як ми за це платимо", пише Синтія Ламміс від Вайомінгу, Республіканська партія. На її думку, США "занурилися в борги, а реформ не передбачається".

За словами присутніх, Зеленський сказав у Сенаті: "Ви віддаєте гроші, а ми віддаємо життя".

CNN пише зі слів сенатора-демократа Тіма Кейна, що Зеленський дав законодавцям США ту саму пораду, яку вони дали йому два роки тому: "[Зеленський] сказав, що, коли почалася війна, ви дали Україні справді гарну пораду: залишайтеся єдиними та сильними. Отже, що я хочу сказати вам через два з половиною роки? Залишайтеся єдиними і сильними".

22 вересня 2023 року президент США Байден оголосив: танки Abrams будуть у ЗСУ наступного тижня, їдуть також нові системи ППО та "касети".

Зеленський після зустрічі з Байденом сказав, що Україна почне виробляти системи ППО разом із США.

Пізніше він додав, що Київ працює над далекобійним озброєнням: "Настане момент – отримаємо ATACMS".

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