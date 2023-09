21 вересня президент Володимир Зеленський провів закриту для преси зустріч із американськими сенаторами у Вашингтоні. Основа промови глави держави, що воює проти російських окупантів, за словами різних законодавців, була такою: якщо гроші на оборону та контрнаступи вичерпаються, зрештою Європа зробить те саме, і Росія переможе.

Зеленський заявив учора, що речник Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті натякнув йому, що додаткова допомога Україні на суму $24 млрд буде підтримана, але республіканець від Каліфорнії зазначив, що йому доведеться подолати "запеклу критику" партійців у законодавчому органі.

The Hill пише, що президент України "позитивно відгукнувся" про зустріч з Маккарті, назвав її "хорошою" і зазначив, що вони "розуміють одне одного".

"Він сказав, що вони будуть на нашому боці, – це не просто – але вони підтримають", – передало видання слова Зеленського.

У соцмережах Маккарті немає нічого про зустріч із президентом України.

Демократ Марк Ворнер (Вірджинія) заявив, що візит Зеленського "зміцнив і без того переважну згоду в Сенаті про те, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", а "відхід від підтримки зараз підірве такий значний прогрес, дестабілізує НАТО і посилить авторитарних лідерів".

Старший сенатор-демократ від штату Нью-Йорк Чак Шумер написав, що "було честю" вітати Зеленського в Сенаті: "Америка повинна завжди бути поряд з нашими друзями по всьому світу, зокрема з народом України. Я високо оцінюю його лідерство і продовжуватиму працювати, щоб ми продовжували підтримувати Україну".

Його колега від штату Іллінойс, також демократ Дік Дурбін повідомив, що Зеленський "дуже чітко дав зрозуміти: без підтримки США Україна програє війну", а для США дати перемогти Росії та Путіну – "значить, відмовитися від нашого лідерства у світі та поставити під загрозу Польщу і країни Балтії як наступні жертви кровожерної агресії Путіна".

Деббі Стейбноу, демократка від Мічигану, заявила, що була "важлива дискусія" з президентом, і висловила захоплення: "Яка сміливість та натхнення! Америка має продовжувати підтримувати Україну".

I just joined Senators in the historic Old Senate Chambers for an important discussion with President Zelenskyy. What courage and inspiration! America must continue to stand with Ukraine! pic.twitter.com/esVThCGHTX