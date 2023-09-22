Зеленський: Україна працює над далекобійним озброєнням. Настане момент — отримаємо ATACMS
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників. Про це він повідомив під час діалогу з українськими журналістами у Вашингтоні.
За його словами, результати роботи будуть "помітні через певний час".
Він зазначив, що на переговорах з американськими конгресменами обговорювалися плани України та необхідна допомога.
Щодо перспектив передання ракет ATACMS Зеленський заявив, що йдеться про посилення далекобійних можливостей України у принципі.
"Ми над цим питанням дуже довго і потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент — ми все це побачимо", — наголосив глава держави.
- 10 вересня 2023 року FT написала, що президент США Байден "на межі рішення" про постачання Україні ракет ATACMS.
- Якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні під час її визвольної війни за існування держави та народу, "неможливо передбачити", як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують, якщо їхню країну покинуть, заявив президент Зеленський.
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