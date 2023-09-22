Зеленський: Україна працює над далекобійним озброєнням. Настане момент — отримаємо ATACMS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників. Про це він повідомив під час діалогу з українськими журналістами у Вашингтоні.

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За його словами, результати роботи будуть "помітні через певний час".

Він зазначив, що на переговорах з американськими конгресменами обговорювалися плани України та необхідна допомога.

Щодо перспектив передання ракет ATACMS Зеленський заявив, що йдеться про посилення далекобійних можливостей України у принципі.

"Ми над цим питанням дуже довго і потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент — ми все це побачимо", — наголосив глава держави.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

10 вересня 2023 року FT написала, що президент США Байден "на межі рішення" про постачання Україні ракет ATACMS.

Якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні під час її визвольної війни за існування держави та народу, "неможливо передбачити", як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують, якщо їхню країну покинуть, заявив президент Зеленський.

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