Зеленский: Украина работает над дальнобойным вооружением. Наступит момент — получим ATACMS

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над получением дальнобойных вооружений от союзников. Об этом он сообщил во время диалога с украинскими журналистами в Вашингтоне.

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По его словам, результаты работы будут "заметны через определенное время".

Он отметил, что на переговорах с американскими конгрессменами обсуждались планы Украины и необходимая помощь.

Насчет перспектив передачи ракет ATACMS Зеленский заявил, что речь идет об усилении дальнобойных возможностей Украины в принципе.

"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И настанет момент – мы все это увидим", — подчеркнул глава государства.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

10 сентября 2023 года FT написала, что президент США Байден "на грани решения" о поставках Украине ракет ATACMS.

Если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине во время ее освободительной войны за существование государства и народа, "невозможно предсказать", как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют, если их страну бросят, заявил президент Зеленский.

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