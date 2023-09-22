Зеленский: Украина работает над дальнобойным вооружением. Наступит момент — получим ATACMS
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над получением дальнобойных вооружений от союзников. Об этом он сообщил во время диалога с украинскими журналистами в Вашингтоне.
По его словам, результаты работы будут "заметны через определенное время".
Он отметил, что на переговорах с американскими конгрессменами обсуждались планы Украины и необходимая помощь.
Насчет перспектив передачи ракет ATACMS Зеленский заявил, что речь идет об усилении дальнобойных возможностей Украины в принципе.
"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И настанет момент – мы все это увидим", — подчеркнул глава государства.
- 10 сентября 2023 года FT написала, что президент США Байден "на грани решения" о поставках Украине ракет ATACMS.
- Если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине во время ее освободительной войны за существование государства и народа, "невозможно предсказать", как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют, если их страну бросят, заявил президент Зеленский.
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