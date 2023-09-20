Нанесен успешный удар по командному пункту Черноморского флота под Севастополем – СтратКом

Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что утром 20 сентября был нанесен удар по командному пункту Черноморского флота РФ в Крыму.

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"Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового возле временно оккупированного Севастополя", – сообщил СтратКом.

Верхнесадовое (историческое название – Дуванкой) расположено в административных границах Севастополя примерно на полпути к Бахчисараю.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Севастополе и в его окрестностях были слышны взрывы. Местный житель показал видео с ракетами, которые, как утверждается, летели на юг. Сообщалось также о взрыве в Верхнесадовом, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

В ночь на 14 сентября был нанесен удар по российским батареям ПВО в районе Евпатории. Источники LIGA.net сообщили, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожение ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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