Завдано успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту під Севастополем – СтратКом
Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що вранці 20 вересня було завдано удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ у Криму.
"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя", – повідомив СтратКом.
Верхньосадове (історична назва – Дуванкой) розташоване в адміністративних межах Севастополя приблизно на півдорозі до Бахчисарая.
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Севастополі та на його околицях були чутні вибухи. Місцевий мешканець показав відео із ракетами, які, як стверджується, летіли на південь. Повідомлялося також про вибух у Верхньосадовому, де розташований запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ.
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
- У ніч проти 14 вересня було завдано удару по російських батареях ППО в районі Євпаторії. Джерела LIGA.net повідомили, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: за ціль відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".
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