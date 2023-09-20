Завдано успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту під Севастополем – СтратКом

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що вранці 20 вересня було завдано удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ у Криму.

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"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя", – повідомив СтратКом.

Верхньосадове (історична назва – Дуванкой) розташоване в адміністративних межах Севастополя приблизно на півдорозі до Бахчисарая.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Севастополі та на його околицях були чутні вибухи. Місцевий мешканець показав відео із ракетами, які, як стверджується, летіли на південь. Повідомлялося також про вибух у Верхньосадовому, де розташований запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

У ніч проти 14 вересня було завдано удару по російських батареях ППО в районі Євпаторії. Джерела LIGA.net повідомили, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: за ціль відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

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