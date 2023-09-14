Жителі тимчасово окупованої Євпаторії прокинулися від гучних вибухів уранці 14 вересня, видно заграву в районі Заозерного. Про це повідомляють місцеві паблики та російські пропагандистські ресурси.
Близько чотирьох вибухів пролунали на захід від Євпаторії близько 05:40.
У районі Заозерного видно заграву та пожежу.
Місцеві паблики пишуть про можливий наліт безпілотників, проте ця інформація поки що не підтверджена точно.
Поблизу Євпаторії розташовані кілька військових частин росіян, а також військовий аеродром "Саки", по якому вже завдавали удару влітку 2022 року.
Також повідомляється про перекриття руху на Керченському мосту, чи це пов'язано з вибухами в Євпаторії, невідомо.
Представники окупантів поки що ніяк не коментували ситуацію.
- Вночі 13 вересня в Starlink стався збій по всьому світу: це збіглося з ударами по Севастополю.
Читайте також: Росія виробляє усемеро більше боєприпасів, ніж Захід – NYT
Коментарі