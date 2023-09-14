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Євпаторія прокинулася від гучних вибухів. Видно величезну заграву та пожежу — фото та відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 06:52
Вибухи під Євпаторією
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Жителі тимчасово окупованої Євпаторії прокинулися від гучних вибухів уранці 14 вересня, видно заграву в районі Заозерного. Про це повідомляють місцеві паблики та російські пропагандистські ресурси.

Близько чотирьох вибухів пролунали на захід від Євпаторії близько 05:40.

У районі Заозерного видно заграву та пожежу.

Місцеві паблики пишуть про можливий наліт безпілотників, проте ця інформація поки що не підтверджена точно.

Поблизу Євпаторії розташовані кілька військових частин росіян, а також військовий аеродром "Саки", по якому вже завдавали удару влітку 2022 року.

Також повідомляється про перекриття руху на Керченському мосту, чи це пов'язано з вибухами в Євпаторії, невідомо.

Представники окупантів поки що ніяк не коментували ситуацію.

ДОВІДКА. Вночі 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ в окупованому Севастополі зазнали ракетної атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Прилетіло по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе, де пошкоджено ВДК "Мінськ" та один з шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду у 2014 році. Всі три осередки пожеж зафіксовано на території заводу: два — в Південній бухті й один — у Корабельній. Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

Читайте також: Росія виробляє усемеро більше боєприпасів, ніж Захід – NYT

Дмитро Гриниченко
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