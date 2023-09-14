Жителі тимчасово окупованої Євпаторії прокинулися від гучних вибухів уранці 14 вересня, видно заграву в районі Заозерного. Про це повідомляють місцеві паблики та російські пропагандистські ресурси.

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Близько чотирьох вибухів пролунали на захід від Євпаторії близько 05:40.

У районі Заозерного видно заграву та пожежу.

Місцеві паблики пишуть про можливий наліт безпілотників, проте ця інформація поки що не підтверджена точно.

Поблизу Євпаторії розташовані кілька військових частин росіян, а також військовий аеродром "Саки", по якому вже завдавали удару влітку 2022 року.

Також повідомляється про перекриття руху на Керченському мосту, чи це пов'язано з вибухами в Євпаторії, невідомо.

Представники окупантів поки що ніяк не коментували ситуацію.

Вночі 13 вересня в Starlink стався збій по всьому світу: це збіглося з ударами по Севастополю.

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