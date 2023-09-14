Жители временно оккупированной Евпатории проснулись от громких взрывов утром 14 сентября, видно зарево в районе Заозерного. Об этом сообщают местные паблики и российские пропагандистские ресурсы.

Около четырех взрывов прогремели западнее Евпатории около 05:40.

В районе Заозерного видно зарево и пожар.

Местные паблики пишут о возможном налете беспилотников, однако эта информация пока не подтверждена точно.

Вблизи Евпатории расположены несколько воинских частей россиян, а также военный аэродром "Саки", по которому уже наносился удар летом 2022 года.

Также сообщается о перекрытии движения на Керченском мосту, связано ли это со взрывами в Евпатории, неизвестно.

Представители оккупантов пока никак не комментировали ситуацию.

Ночью 13 сентября в Starlink произошел сбой по всему миру: это совпало с ударами по Севастополю.

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