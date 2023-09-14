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Евпатория проснулась от громких взрывов. Видно огромное зарево и пожар — фото и видео видео

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14.09.2023, 06:52
Взрывы под Евпаторией
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Жители временно оккупированной Евпатории проснулись от громких взрывов утром 14 сентября, видно зарево в районе Заозерного. Об этом сообщают местные паблики и российские пропагандистские ресурсы.

Около четырех взрывов прогремели западнее Евпатории около 05:40.
В районе Заозерного видно зарево и пожар. 
Местные паблики пишут о возможном налете беспилотников, однако эта информация пока не подтверждена точно. 

Вблизи Евпатории расположены несколько воинских частей россиян, а также военный аэродром "Саки", по которому уже наносился удар летом 2022 года.

Также сообщается о перекрытии движения на Керченском мосту, связано ли это со взрывами в Евпатории, неизвестно. 

Представители оккупантов пока никак не комментировали ситуацию. 

СПРАВКА. Ночью 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в оккупированном Севастополе подверглись ракетной атаке с применением якобы 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Прилетело по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе, где поврежден БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрическая "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенная на воду в 2014-м. Все три очага пожаров находятся на территории завода: два — в Южной бухте и один — в Корабельной. Командующий Воздушных сил Олещук заявил, что удар нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

Читайте также: Россия производит в семь раз больше боеприпасов, чем Запад — NYT

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымоккупацияевпатория
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