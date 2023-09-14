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"Стоим тут, как дебилы". В Евпатории сняли на видео атаку дронов и Нептуна на С400 россиян видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 12:21
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В западном пригороде Евпатории во временно оккупированном Россией Крыму сняли на видео почти полную атаку Сил обороны Украины на комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф" захватчиков. Местные жители выложили ролик в соцсетях.

На кадрах видно и слышно стрельбу, предположительно, по летающим беспилотникам, после чего следует несколько мощных взрывов на земле, откуда поднимается освещенный огнем "гриб" дыма и видно разлет противоракет уничтоженной пусковой установки.
Все происходящее живо обсуждают люди, среди которых и автор видео. После очередного взрыва кто-то предлагает спуститься в укрытие, "а то стоим тут как дебилы".
Источники LIGA.net сообщили утром 14 сентября, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".
Ночная атака 14 сентября похожа на атаку 23 августа на позицию С-400 оккупантов в районе Оленевки на мысе Тарханкут.
  • Ночью 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в Севастополе подверглись атаке с применением якобы 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG.
  • Прилетело по судоремонтному заводу: там поврежден БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрическая "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенная на воду в 2014-м.
  • Defense Express пишет, что это было первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки за всю историю – и сразу результативное.

Смотрите также: "Тут даже изолента не поможет". Появилось еще одно фото БДК Минск после ракетного удара

Євген Пилипенко
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