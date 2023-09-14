В западном пригороде Евпатории во временно оккупированном Россией Крыму сняли на видео почти полную атаку Сил обороны Украины на комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф" захватчиков. Местные жители выложили ролик в соцсетях.

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На кадрах видно и слышно стрельбу, предположительно, по летающим беспилотникам, после чего следует несколько мощных взрывов на земле, откуда поднимается освещенный огнем "гриб" дыма и видно разлет противоракет уничтоженной пусковой установки.

Все происходящее живо обсуждают люди, среди которых и автор видео. После очередного взрыва кто-то предлагает спуститься в укрытие, "а то стоим тут как дебилы".

Источники LIGA.net сообщили утром 14 сентября, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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