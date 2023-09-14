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"Стоим тут, как дебилы". У Євпаторії зняли на відео атаку дронів та Нептуна на комплекс С-400 росіян видео

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 12:21
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У західному передмісті Євпаторії у тимчасово окупованому Росією Криму зняли на відео майже повну атаку Сил оборони України на комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" загарбників. Місцеві жителі виклали ролик у соцмережах.

На кадрах видно і чутно стрілянину, ймовірно, по літаючих безпілотниках, після чого відбувається кілька потужних вибухів на землі, звідки підіймається освітлений вогнем "гриб" диму і видно розліт протиракет знищеної пускової установки.
Все, що відбувається, жваво обговорюють люди, серед яких і автор відео. Після чергового вибуху хтось пропонує спуститися в укриття, "а то стоим тут, как дебилы".
Джерела LIGA.net повідомили вранці 14 вересня, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".
Нічна атака 14 вересня схожа на атаку 23 серпня на позицію С-400 окупантів у районі Оленівки на мисі Тарханкут.
  • Вночі 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ у Севастополі зазнали атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG.
  • Прилетіло по судноремонтному заводу: там пошкоджено ВДК "Мінськ" і один із шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду 2014-го.
  • Defense Express пише, що це було перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію – і одразу результативне.

Дивіться також: "Тут навіть ізострічка не допоможе". З'явилося нове фото десантного корабля Мінськ після удару ЗСУ

Євген Пилипенко
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