"Тут навіть ізострічка не допоможе". З'явилося нове фото десантного корабля Мінськ після удару ЗСУ

OSINT-розслідувач Def Mon опублікував ще одне супутникове фото наслідків ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу у тимчасово окупованому Криму. На знімку видно пошкодження великого десантного корабля проєкту 775 "Мінськ" (Ropucha за класифікацією НАТО) та підводного човна "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка".

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Вночі 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ у Севастополі зазнали атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Прилетіло по судноремонтному заводу: там пошкоджено ВДК "Мінськ" і один із шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду 2014-го.

Defense Express пише, що це було перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію – і одразу результативне.

ДОВІДКА. ВДК "Мінськ" побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році. Довжина – 112,5 м, ширина – 15 м, осаду – 3,7 м, водотоннажність – 4080 тонн, швидкість – 18 вузлів, дальність плавання – 6000 миль при 12 вузлах. Силова установка – два дизелі, два гвинти, потужність – 19 200 к.с. Екіпаж – 87 осіб. Може брати на борт до 500 тонн вантажів та понад 200 десантників. На озброєнні – дві здвоєні 57 мм артустановки АК-725, дві пускові установки РСЗВ А-215 "Град-М" та чотири пускові установки ПЗРК "Стріла-2". Це вже третій російський ВДК, який ЗСУ вразили з початку війни.

Вчора, невдовзі після атаки, військове відомство Росії заявило, що "всі пошкоджені кораблі будуть відновлені та продовжать службу".

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"Навіть ізострічка цій "Ропусі" не допоможе", – підписав з іронією фото автор посту, маючи на увазі популярну клейку стрічку Flex Seal.

Ліворуч – фото до удару, праворуч – після:

Вночі 13 вересня в Starlink стався збій по всьому світу: це збіглося з ударами по Севастополю.

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