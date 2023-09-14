"Тут навіть ізострічка не допоможе". З'явилося нове фото десантного корабля Мінськ після удару ЗСУ
OSINT-розслідувач Def Mon опублікував ще одне супутникове фото наслідків ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу у тимчасово окупованому Криму. На знімку видно пошкодження великого десантного корабля проєкту 775 "Мінськ" (Ropucha за класифікацією НАТО) та підводного човна "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка".
Вночі 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ у Севастополі зазнали атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Прилетіло по судноремонтному заводу: там пошкоджено ВДК "Мінськ" і один із шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду 2014-го.
Defense Express пише, що це було перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію – і одразу результативне.
Вчора, невдовзі після атаки, військове відомство Росії заявило, що "всі пошкоджені кораблі будуть відновлені та продовжать службу".
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"Навіть ізострічка цій "Ропусі" не допоможе", – підписав з іронією фото автор посту, маючи на увазі популярну клейку стрічку Flex Seal.
Ліворуч – фото до удару, праворуч – після:
- Вночі 13 вересня в Starlink стався збій по всьому світу: це збіглося з ударами по Севастополю.
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