"Тут даже изолента не поможет". Появилось еще одно фото БДК Минск после ракетного удара

OSINT-расследователь Def Mon опубликовал еще одно спутниковое фото последствий ракетного удара Украины по сухому доку Севастопольского морского завода во временно оккупированном Крыму. На снимке видно повреждения большого десантного корабля проекта 775 "Минск" (Ropucha по классификации НАТО) и подлодки "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка".

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Ночью 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в Севастополе подверглись атаке с применением якобы 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Прилетело по судоремонтному заводу: там поврежден БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрическая "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенная на воду в 2014-м.

Defense Express пишет, что это было первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки за всю историю – и сразу результативное.

СПРАВКА. БДК "Минск" построен на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске в 1983 году. Длина – 112,5 м, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м, водоизмещение – 4080 тонн, скорость – 18 узлов, дальность плавания – 6000 миль при 12 узлах. Силовая установка – два дизеля, два винта, мощность – 19 200 л.с. Экипаж – 87 человек. Может брать на борт до 500 тонн грузов и свыше 200 десантников. На вооружении – две сдвоенные 57 мм артустановки АК-725, две пусковые установки РСЗО А-215 "Град-М" и четыре пусковые установки ПЗРК "Стрела-2". Это уже третий российский БДК, который ВСУ поразили с начала войны.

Вчера, вскоре после атаки, военное ведомство России заявило, что "все поврежденные корабли будут восстановлены и продолжат службу".

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"Даже изолента этой "Ропухе" не поможет", – подписал с иронией фото автор поста, имея в виду популярную клейкую ленту Flex Seal.

Слева – фото до удара, справа – после:

Ночью 13 сентября в Starlink произошел сбой по всему миру: это совпало с ударами по Севастополю.

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