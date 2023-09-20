"Cпутник Притулы" ICEYE задействовали при ударе по кораблю и подлодке России в Севастополе

"Народный" космический спутник ICEYE, который волонтеры приобрели на собранные деньги для Главного управления разведки год назад, сыграл "очень важную роль" в недавней атаке ВСУ на Севастопольскую бухту. Об этом заявили в ГУР Минобороны.

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13 сентября 2023 года ракетным ударом Сил обороны по сухому доку в бухте были уничтожены российский большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

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Разведка пишет, что в течение года ICEYE "принес много пользы в нашей борьбе за свободу": его возможности позволяют ГУР ежедневно получать критически важные для боевых операций данные "и сжигать тонны вражеской смертоносной техники".

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