"Cпутник Притулы" ICEYE задействовали при ударе по кораблю и подлодке России в Севастополе
"Народный" космический спутник ICEYE, который волонтеры приобрели на собранные деньги для Главного управления разведки год назад, сыграл "очень важную роль" в недавней атаке ВСУ на Севастопольскую бухту. Об этом заявили в ГУР Минобороны.
13 сентября 2023 года ракетным ударом Сил обороны по сухому доку в бухте были уничтожены российский большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".
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Разведка пишет, что в течение года ICEYE "принес много пользы в нашей борьбе за свободу": его возможности позволяют ГУР ежедневно получать критически важные для боевых операций данные "и сжигать тонны вражеской смертоносной техники".
Новость дополняется...
- 18 августа 2022 года фонд ведущего и волонтера Сергея Притулы приобрел для нужд ВСУ на собранные донаты в бессрочное пользование мощности финского космического спутника компании ICEYE.
- ICEYE более чем на год предоставила ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков всего своего созвездия спутников.
- Эти услуги оплатили с помощью денег, которые фонд изначально собирал на покупку БПЛА Bayraktar. Турецкий производитель передал ВСУ эти дроны бесплатно.
- Как "спутники Притулы" помогают уничтожать оккупантов: практические кейсы от главы МО Резникова год назад.
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